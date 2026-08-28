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開學在即教師荒未解 綠委籲建立完整師資整備統計

中央社／ 台北28日電

民進黨立委范雲今天指出，開學在即但教師荒未解，教育部應建立完整師資整備統計，並降低「超鐘點」上限。教育部說，鼓勵縣市政府針對教師研議較優渥措施，並以充實代理教師為第一優先，超鐘點則是最後手段。

民進黨立委范雲、沈伯洋與全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙等人，上午在立法院舉行記者會。

范雲表示，開學倒數3天，全台教師荒仍未解除，教育部25日公布國公立國中小「教師整備完成率約99.58%」，但拆解數據發現，仍有614名代理教師待聘；今年正式教師實際開缺6464名，也僅錄取5676人，相差788人、達開缺數的12.2%。

范雲指出，當正式教師補不齊，代理教師來不及聘、也聘不到，最後缺課不會憑空消失，而是轉嫁成現職教師超鐘點及其他課務調度。據調查，教師中高達89.7%本學期有超鐘點，其中62.3%更屬「強制派任」。

范雲說，目前教育部只公布「待聘代理教師」，卻看不到代課教師缺多少、各校到底第幾次招聘、應聘者的教學經驗與教育專業背景，以及最關鍵的究竟有多少課已經被現職教師用超鐘點吃下來。超鐘點恐造成教師過勞、影響勞動權益，更傷害學生學習品質。

黃湘仙以台北市為例指出，當北市府投入大量經費，推動免費營養午餐等政策，卻連最核心的教師人力都無法穩定補足，應重新檢視教育資源配置優先順序。解決師資荒未必需要天文數字經費，真正關鍵是把資源用在刀口上，用精準津貼留住教師、以健全制度支持專業。

沈伯洋說，除提高教師留任台北的誘因，也應降低校務行政負擔與正面處理親師衝突，未來應建立「衝突分流」的第三方解決機制，將嚴重親師衝突或涉及教師不適任案件，交由外聘專業人員處理，避免都由第一線教師及學校行政人員承擔。

沈伯洋表示，同時應擴大家庭教育中心功能，「不能只有1個、要有12個」，在孩子進入新的教育階段，如幼兒園升國小、國小升國中前，就提供親師溝通案例與相關教育，讓家長更理解學校教學體系、教師專業及彼此角色，提前對齊期待，從源頭降低親師摩擦。

范雲在會中提出4項訴求，包括教育部應重新建立完整的全國師資整備統計；重新檢討、並降低超鐘點上限；短期應提早作業、推動聯合甄聘；長期須重新提高教師職涯吸引力，整體 檢討教師薪資結構與勞動條件。

出席記者會的教育部國教署專門委員廖曼雲表示，代理教師缺統計部分，是跟各縣市政府逐校盤點，數據是否有問題，會再跟各地方政府釐清，盡量讓缺額狀況貼近學校需求；鼓勵縣市政府針對教師，研議較優渥措施，例如提升行政加給、午餐、健康檢查等。

廖曼雲說，針對比較特別工作的老師，正在研議降低授課時數，待凝聚共識後再公告要點，進而降低老師負荷；盤點師資部分，會跟地方政府研議，以充實代理教師為第一優先，超鐘點是最後手段，盼共同創造友善的教學環境。

教師荒 師資 范雲

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