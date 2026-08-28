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韓國瑜批政院「不副署武器化」范雲：不如在立院組讀書會討論憲法
立法院昨本會期最後一次院會，三讀通過「無人載具產業發展條例」，立法院長韓國瑜批行政院將副署權武器化。民進黨立院黨團書記長范雲表示，行政院是用憲法賦予的權力來為暴衝的立院踩煞車，呼籲韓國瑜不如在立法院組「中華民國憲法讀書會」，找專家讀憲法和討論。
范雲今質疑，「行政院的不副署為什麼在韓國瑜口中變成武器？」韓國瑜應該要想想，違反三權分立的一直都是立法院。行政跟立法的衝突，應可以讓憲法法庭來解決，可是能解決行政立法衝突的憲政機制，是被誰癱瘓？就是立法院。
范雲表示，行政院是用憲法賦予的權力來為暴衝的立法院踩煞車，這因果關係要說清楚，且副署權就是在中華民國憲法當中賦予行政院長的。
范雲呼籲，韓國瑜不如在立法院組「中華民國憲法讀書會」，好好的一起來讀憲法，可以找憲政專家、法律學者一起來討論，這才是正道。
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