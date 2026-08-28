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刪凍國務機要費衝擊庇護工場 黃偉哲「無法接受」 加強採購弱勢產品

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡筱薇（左）今在議會總質詢時關切因國務機要費遭刪除，庇護工場秋節訂單受到影響，市長黃偉哲坦言「沒有辦法接受」，已請各局處盤點，公私協力，讓庇護工場不孤單。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡筱薇（左）今在議會總質詢時關切因國務機要費遭刪除，庇護工場秋節訂單受到影響，市長黃偉哲坦言「沒有辦法接受」，已請各局處盤點，公私協力，讓庇護工場不孤單。記者吳淑玲／攝影

台南市議員蔡筱薇今在議會總質詢時關切因國務機要費遭刪除，庇護工場秋節訂單受到影響，除了請民間團體協助購買外，呼籲市府提供協助。市長黃偉哲坦言「對刪弱勢預算沒有辦法接受」，已請各局處盤點，公私協力採購，會讓庇護工場不孤單。

黃偉哲表示，他不管中央怎麼刪、怎麼凍預算，但如果連庇護工場一年最重要的中秋禮盒採購預算都被刪掉，「我就沒有辦法接受」。因此，市府也會請社會局以及各局處加強採購庇護工場及弱勢產品，尤其是中秋節所生產的禮盒。

黃偉哲指出，過去市府各局處也都有組織起來採購庇護工場產品，一年大約採購1500萬元，今年中秋節會再加強，除了結合公部門力量，也會請民間企業協助，希望讓庇護工場員工在中秋節「不會感到孤單」。

黃偉哲表示，台南目前共有7家庇護工場，已指示市府各局處積極採購庇護工場產品，以實際行動支持弱勢就業，也將號召民間企業共同響應，協助庇護工場穩定營運。

黃偉哲表示，每個人都可以有不同的政治立場，但不能因政治攻防讓弱勢團體受到傷害。他強調，中秋節是庇護工場一年中最重要的禮盒銷售旺季，相關採購若受到預算刪減影響，將直接衝擊庇護工場及弱勢勞工，因此市府將主動補強支持力道。

黃偉哲指出，台南市長期支持庇護工場，市府一年採購金額約達1500萬元；友邦瓜地馬拉共和國第一夫人貝娜多2024年來訪，也曾帶領貝娜多夫人前往探訪本市鴻佳啟能庇護中心，今年中秋節更將請各局處加強採購，同時邀請民間企業一起響應，以消費支持庇護就業，讓庇護員工在中秋佳節感受到社會的支持與溫暖。

國務機要費 庇護工場 黃偉哲

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