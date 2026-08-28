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政院稱卓榮泰不副署比例僅3.8% 許宇甄：以為憲法是調和油？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。聯合報系資料照
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。聯合報系資料照

針對行政院稱行政院長卓榮泰上任以來副署201案法律、僅有8案未予副署，占比3.8%，因此行政院行使不副署權「極為審慎」，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄質疑，什麼叫「極為審慎」？極為審慎地破壞民主？極為審慎地背離民意？還是極為審慎地挑戰憲政體制？

許宇甄表示，行政院現在迷上自己訂比例，請問這套比例算法是衛福部長石崇良教的嗎？中聯毒油事件，政府可以自己訂出「使用問題油超過20%才預防性下架」的門檻，現在面對國會三讀法律，又搬出「只有3.8%不副署」替自己辯護。食安可以算20%，憲政還要算3.8%，難道賴政府治理國家，凡事只要低於自己設定的比例，就可以當作沒問題？

許宇甄表示，照行政院的邏輯，只要比例低，就能合理化違背制度，那是不是以後行政機關違法1%、侵害人民權利2%、選舉舞弊0.5%，都可以出來宣稱「比例極低、極為審慎」？民主政治不是看破壞多少次才算破壞，憲法更沒有什麼「安全劑量」。憲法不是調和油，不能讓行政院自己決定要摻幾成。

許宇甄表示，過去兩年世界多個民主國家的發展都在提醒執政者，無限擴張的行政權，終究要接受制度與民意的制裁。南韓前總統尹錫悅因戒嚴風暴遭彈劾下台，內亂案一審已被判無期徒刑；匈牙利前總理奧班執政16年，弱化司法獨立、限制新聞自由，今年在國會大選大敗，國際案例殷鑑不遠，盼卓榮泰自重，更盼賴清德總統回頭是岸。

許宇甄 卓榮泰 副署

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