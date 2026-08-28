中央社宅急轉彎...北市補助少53.1億元 蔣萬安表不滿

北市社宅興建不停歇，但中央社宅政策下修，2028年不再補助六都自建社宅的非自償性補助。市長蔣萬安今天坦言，確實造成很大衝擊跟影響，當然不滿，透過各種方式如行政院會等各種方式，全力積極爭取相關補助經費。

蔣萬安上午赴北市議會專案報告，國民黨議員汪志冰質詢關切社宅政策和進度，北市現有完工、施工中、規畫中及多元取得共24800多戶，一直朝5萬戶目標在推進，但中央4608戶僅完工702戶，離目標還差得非常遠，且中央社宅政策急轉彎，賴清德總統選前號稱蓋13萬戶社宅，結果少了10萬戶。

汪志冰建議，國有財產署的土地在北市這麼多，中央不蓋沒關係，移撥給台北市政府來蓋，中央自己沒辦法達標，北市來幫中央達標，可行？蔣萬安回應說，一直都有跟中央協調，如果可以，看怎樣能在北市持續興建社會住宅。不只國產署、國防部軍方，如果有閒置空間，願意協調，看是不是相互增加社宅戶數。

民眾黨議員黃瀞瑩則點出，北市社宅面臨雙重困境，包含地方的潛力基地如何增加、中央社宅政策的倒退。

蔣萬安回應，中央下修數量，另財政考量，對於北市非自償性經費補助53億元也減少。都發局長簡瑟芳補充，針對非自償性補助，依照中央新規定，北市會減少53.1億元，另一部分是融資利息補助，直接限制年期，只能補助5年，自負金額會有11億元缺口。

黃瀞瑩發現，中央在報告裡，包含多元興辦的社宅、包租代管、租金補貼等，通通拿來魚目混珠，這些數量都算在13萬戶裡。中央規畫2028年前要完成3萬戶，有可能在2032年完成13萬戶？蔣萬安說，應該很困難。

她指出，不管中央補貼如何、要不要出錢，北市社宅政策會持續？蔣萬安說，會努力、一定會持續，經費部分會想辦法、持續跟中央爭取。

黃瀞瑩直言，如果中央下修社宅興建目標，等於不出力、不蓋社宅，也不補助、不出錢，北市努力蓋社宅、中央一點忙都不幫，「你不生氣？」

蔣萬安說，第一北市腳步不停下，目標就在那邊，會持續盤點潛力基地來興建，第二中央減少北市補助，確實造成很大衝擊跟影響，當然會不滿，一定全力積極爭取相關補助經費，推進社宅興建的腳步不停下。要怎麼跟賴總統建言，還是要到行政院會表達不滿？蔣說，都會，透過各種方式。