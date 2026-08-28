捐20萬救庇護工場？蔣萬安稱「會伸援手」 秦慧珠：非常失望

總統府國務機要費遭立法院刪凍，直接影響庇護工場的中秋禮盒採購。北市長蔣萬安今赴議會專案報告，備詢時被國民黨北市議員秦慧珠追問，是否願意以總統級方式捐20萬元購買禮盒，同時請北市商業公會集資？蔣萬安回應，會以各種方式協助、伸出援手，但秦慧珠不滿，沒有答應捐贈20萬元方案，直呼非常失望。

秦慧珠表示，台中市長盧秀燕已率先拋出，接單遭總統府棄單的台中五家庇護工場禮盒，其餘也會尋求其他政府幫忙。但遭棄單的庇護工場有37家、1.5萬盒，若以一盒500元換算，大概750萬元，賴清德總統公開說要捐20萬元購買，「據了解，市長薪水是總統的二分之一、議員薪水是總統的四分之一，但我們比照總統級承諾，都捐贈20萬幫助，可不可以？」

她盤點，北市商業同業公會有6萬多家，包含內科、南軟及電機電子同業公會，這些總產值占台灣整體的一半，是不是請產發局當窗口，請大家集資購買？也請蔣萬安公開要求總統府說明。

蔣萬安表示，總統府當然要對此說明實際購買多少，台北市有40家庇護工場，幫助500多位朋友，北市府也願意協助、伸出援手。

秦慧珠一路追問蔣萬安是否要捐20萬元？蔣萬安強調，先了解實際受影響的程度，會願意以各種方式協助。不過，秦慧珠仍堅持於捐20萬元，甚至到關麥克風後也窮追不捨，蔣萬安回應，不是拒絕捐，是包含以這樣的方式，只要受影響都會以各種方式協助。

秦慧珠說，對於今天提出的建議公然拒絕，非常失望。勞動局長王秋冬補充，會有相關的制度和方法協助。