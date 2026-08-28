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盧秀燕「總統府棄單」說法惹議 副手鄭照新：府方也承認是棄單

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新表示，昨天總統府副秘書長何志偉也承認棄單，中央地方可以一起解決問題。圖／台中市政府提供
台中市副市長鄭照新表示，昨天總統府副秘書長何志偉也承認棄單，中央地方可以一起解決問題。圖／台中市政府提供

總統府國務機要費遭凍刪，放棄原訂向37家庇護工廠購買中秋糕餅的計畫，台中市長盧秀燕稱總統府「棄單」，引起綠營不滿。台中市副市長鄭照新今天表示，總統府副秘書長何志偉昨天受訪時也承認確實是棄單，中央地方可以一起解決問題。

鄭照新今天赴議會備詢前受訪表示，昨天何志偉代表總統府接受節目專訪，大方證實總統府確實有棄單，這也代表盧秀燕的說法並沒有錯，中市府對總統府的大方坦承表達肯定，這是解決問題的態度；何在節目中也有向盧表達感謝，這些謝意中市府和盧市長都收到了。

鄭照新強調，中央地方共同解決問題，證實盧秀燕及時支援弱勢團體的行動是正確的；他也呼籲，總統府其實可以再想一些變通方法，一定有其他預算項目可以幫助弱勢，一起把問題解決。

鄭照新昨天在臉書發文解釋，「棄單」本身是中性名詞，原來計畫要買，因可抗或不可抗因素取消，這樣的行為就是棄單；棄單本來就分成惡意與非惡意，部分人士把盧說的「棄單」預設為惡意棄單，是詮釋者自己的問題，有什麼好崩潰的？

盧秀燕 鄭照新 總統府 國務機要費

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