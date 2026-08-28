行政院稱不副署比例為3.8% 蔣萬安怒嗆：還好意思出來說

立法院會期昨結束，立法院長韓國瑜指行政院將「不副署武器化」，破壞憲政體制，行政院則說不副署比例為3.8%，兩院應共同維護體制。台北市長蔣萬安上午受訪怒嗆就是行政院長卓榮泰創下憲政惡例不副署、不執行，「還好意思出來說」。

針對被指行政院將「不副署武器化」，政院發言人李慧芝昨表示，卓榮泰自上任以來至今年8月，已經副署201案法律案，只有8案涉及破壞憲政秩序未予副署，不副署比例為3.8%，極為審慎。

蔣萬安上午赴北市議會專案報告前受訪，對於行政院呼籲兩院維護行政體制，他說，打破憲政秩序，而且創下憲政惡例的就是不副署、不執行的卓榮泰院長，行政院還好意思出來說要維護憲政秩序？

他說，毒油事件爆發至今，從沙拉油到苦茶油，到現在麻油都已經淪陷。請問，卓榮泰院長什麼時候要出來負責、出來道歉？