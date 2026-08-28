經貿辦擬轉型 前官員：待遇要有吸引力

中經院區域發展研究中心主任劉大年肯定經貿辦常態化調整，惟現階段國際經貿議題更複雜多元，短期要從產官學求才，未來則要向下扎根。前經貿官員說，編制常態化很好，但要找到合適的人，待遇、福利和升遷必須要有足夠的吸引力。

劉大年說，經貿辦改組之餘，十一月的跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）將在越南召開執行委員會議，攸關台灣入會能否成立工作小組。

劉大年指出，經貿辦過去一直採臨時性任務編組，從各部會調派人力，流動性非常高，但台灣參與國際組織不易，對外談判工作吃重，因此前副總談判代表顏慧欣非常關心經貿辦穩定、長期及專業性；如今政院願將組織常態化，應屬正面方向。

前經貿官員說，過往臨時性任務編組，人與錢都是從別部會調來，連考核都不是經貿辦考核，未來常態化後，從留才角度來看，可避免之前的問題，會穩定一點。

不過，這位前官員指出，以往從各部會借調到經貿辦人才都是有資格外派或外派過的人員，未來常態化若同樣在國外有經驗，就很有幫助；反之，如果待遇、福利、升遷和職等都不高，很多人才寧可去外交部或經濟部，因此未來組織編制如何規畫，留人必須具有相當吸引力，否則可能無法找到比較好或適合的人才