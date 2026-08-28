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台糖、吳乃仁 二次協商有進展

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台糖與前董事長吳乃仁的第二次債務協商會議，已於上周開完，雖尚未達成最終結果，但還款內容已形成可聚焦方案，只不過因內容涉及還款方式，細節部分目前無法公開，仍待雙方律師推敲，吳乃仁短期內將不必面對再次管收的壓力。

台糖對吳乃仁債權備受外界關注，但台糖態度極度低調，對協商結果三緘其口，只表示當然非常希望可以把錢要回來。

據了解，吳乃仁方面在第二次協商中確實提出一些內容和具體想法，吳的委任律師希望可以獲得台糖的承諾，但台糖協商代表表示還須進一步釐清法律關係，雙方對於協商內容都相當謹慎且保密，雖然對於債務清償方案有所聚焦，但台糖還沒確定同意。

據指出，這次協商有具體內容，仍有法律意見需要釐清，因此還款方式及具體條件都還沒確定；也有一說是會交由台糖董事會討論議決，例行董事會時間為九月中旬，至於董事會但是否改期、或為此特別召開臨時董事會則不得而知。

民進黨大老吳乃仁任職台糖董事長期間，低價賤賣台糖土地給春龍公司，最高法院一○九年二月判決吳乃仁等四人須賠償台糖一點一七九六億元，加計利息至今，已積欠一點八一億元。

台糖指出，一點八一億元是吳乃仁等四人一起欠的，除吳乃仁外，還有兩名自然人及一家公司法人，公司法人名下已無財產，吳乃仁還過七五○萬元，另一名自然人房屋遭法拍，償還約三千萬元，還有一名自然人名下無財產。據了解，台糖與吳乃仁律師的協商，並沒有要求剩下的債務都得由吳乃仁還。

台糖 吳乃仁 律師

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