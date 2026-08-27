健康幣10月上路 賴總統：以獎勵機制鼓勵健康行為

賴清德總統今天下午在總統府主持健康台灣推動委員會表示，台灣已經邁入超高齡社會，衛福部將在今年10月，運用創新的數位健康科技，推出「健康幣」政策，以獎勵機制鼓勵健康行為，讓更多民眾願意主動進行健檢、癌症篩檢、預防保健及健康管理，將健康行為融入日常生活。

議題討論熱烈，討論近5個小時，衛福部長石崇良在會後記者會表示，健康幣政策屬於公私協力，衛福部將花數千萬元來建立健康幣的累積與換算平台；兌換部分是由民間以ESG方式參與，政府不再另行編列預算。

根據目前規畫，石崇良表示，衛福部正接洽超商和賣場，可以來用健康幣做折扣和兌換實物，也會有藥局、醫院、壽險公司和地方政府參與，正在逐步擴大適用範圍。

有關兌換幣值，石崇良表示，賣場和超商是1點1元；配合流感疫苗開打時間來累積健康幣，因此沒有回溯機制。

總統府發言人郭雅慧轉述會中委員意見，舉例來說，台大醫院北護分院院長詹鼎正建議，健康幣應與日常預防保健行為結合，現行許多健康APP會提醒民眾走路、喝水，未來可評估將這些行為納入健康幣累積。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國提醒，政策推動初期若開放過多兌換管道，可能遭詐騙集團利用，建議優先在醫療院所等可信賴場域提供兌換服務。

中華民國營養師公會全國聯合會常務監事郭素娥則指出，健康幣若主要透過APP操作，可能讓高齡者、偏鄉居民及不熟悉數位工具的民眾面臨使用障礙；部分偏鄉也未必設有超商或大型賣場，因此規劃兌換方式應朝向更多元便利。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈建議增加健康幣取得途徑，可將產前檢查、公費疫苗、新生兒篩檢、健康檢查及其他預防保健措施納入獎勵範圍。

醫院評鑑暨醫療品質策進會副董事長蔡森田則建議，對願意戒菸、戒酒或戒檳榔的民眾，可採取分階段獎勵。只要開始接受門診輔導，即可取得健康幣；成功戒除後，再提供更高額度的回饋，鼓勵民眾持續改變不利健康的生活習慣。

賴總統裁示，「健康幣」是落實預防醫學、促進健康生活的重要措施；請衛福部持續完善制度設計與數位服務，讓「健康幣」更符合國人使用需求，鼓勵民眾建立自主健康管理習慣。

賴總統要求衛福部納入參考委員意見，未來也要繼續擴大公私協力，結合地方政府、醫療院所、以及民間企業，豐富「健康幣」使用場域及獎勵內容，並且要強化宣導、縮減數位落差，讓不分年齡、不分族群，都能便利參與，共同建立以預防為核心的健康促進模式。

石崇良在會後記者會說，會透過社區據點、壽險公司等人員，來協助民眾下載相關APP，也會發布宣傳手冊和教學影片來盡量弭平數位落差問題。