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健康幣拚預防保健誘因 陳秀熙：讓民眾健康行動獲得實質回饋

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台大公衛學院教授陳秀熙說，健康幣最大特色不只是回饋個人健康，也將預防保健行為對降低住院、減少健保支出及提升社會生產力的價值納入計算，屬於「以價值為中心」的設計制度，可望成為民眾落實預防保健的誘因。聯合報系資料照
台大公衛學院教授陳秀熙說，健康幣最大特色不只是回饋個人健康，也將預防保健行為對降低住院、減少健保支出及提升社會生產力的價值納入計算，屬於「以價值為中心」的設計制度，可望成為民眾落實預防保健的誘因。聯合報系資料照

總統府健康台灣委員會今公布「健康幣」政策，未來民眾參與疫苗接種、癌症篩檢等預防保健行為可累積健康幣。台大公衛學院教授陳秀熙說，健康幣最大特色不只是回饋個人健康，也將預防保健行為對降低住院、減少健保支出及提升社會生產力的價值納入計算，屬於「以價值為中心」的設計制度，可望成為民眾落實預防保健的誘因。

陳秀熙表示，疫苗接種可以預防感染及重症，癌症篩檢則有助於早期發現、早期治療，兩者都能降低後續醫療支出，因此健康幣可針對民眾實際參與預防性健康行為提供回饋。

他指出，健康幣設計不只是單純「做一項健康行為、拿一個獎勵」，而是進一步估算每項預防行為可能降低多少住院、避免多少健保支出及增加多少社會生產力，再回算民眾可以獲得的健康價值。

陳秀熙認為，這種以健康社會價值為核心的健康幣設計，讓民眾能感受到自身的健康行動不只保護自己，也能降低家庭照顧成本及社會醫療負擔，形成個人、家庭與國家多贏的效果，因此對民眾而言確實具有誘因。

至於政策能否成功，陳秀熙表示，關鍵在於台灣原本已有完整預防性政策基礎，包括四癌篩檢及疫苗接種等，還有10月1日起將推出加強型流感疫苗，在在顯示國家對健康照顧，因此健康幣並非憑空創造新的健康行為，而是透過誘因強化既有政策。期待健康對社會生產力，同時能減輕家庭負擔，讓民眾又取得回饋。

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