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健康幣10月上路 衛福部長：超商、賣場「1點兌換1元」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
衛福部長石崇良說明，超商、賣場初步洽談採「1點兌換1元」的概念；其他兌換通路後續還要再研議，不一定全都是「1點兌換1元」。圖／總統府提供
衛福部長石崇良說明，超商、賣場初步洽談採「1點兌換1元」的概念；其他兌換通路後續還要再研議，不一定全都是「1點兌換1元」。圖／總統府提供

賴清德總統27日主持健康台灣推動委員會第八次會議。會後，他表示，請衛福部持續完善制度，讓「健康幣」更符合國人使用需求。衛福部長石崇良說明，超商、賣場初步洽談採「1點兌換1元」的概念；其他兌換通路後續還要再研議，不一定全都是「1點兌換1元」。

賴總統說，「健康台灣」的目標，不只是提升醫療服務，更要讓每一位國人，都能享有公平、可近且有尊嚴的健康照護。衛福部提出的「健康幣」政策，將讓台灣繼續深化數位健康應用，也將重新塑造台灣的「健康文化」。

賴總統表示，政府將持續完善「健康幣」制度，建構全民健康促進新模式。「健康幣」是落實預防醫學、促進健康生活的重要措施。請衛福部持續完善制度設計與數位服務，讓「健康幣」更符合國人使用需求，鼓勵民眾建立自主健康管理習慣。

他請衛福部將各位委員、顧問、副召集人寶貴意見納入參考，未來也請衛福部繼續擴大公私協力，結合地方政府、醫療院所、以及民間企業，豐富「健康幣」使用場域及獎勵內容，並且要強化宣導、縮減數位落差，讓不分年齡、不分族群，都能便利參與，共同建立以預防為核心的健康促進模式。

石崇良表示，「健康幣」的預算是採用公務預算編列，金額大概是幾千萬元，等正式推出時，會再有詳細說明；健康幣的累積、換算跟兌換的平台，由衛福部建置。民間配合的業者，是以ESG的方式加入活動。

石崇良提到，兌換方面，交由民間來參與。初步洽接超商、賣場，可用健康幣去做折扣或直接換食物。另外有藥局的通路，及醫院來參與，可兌換自費健檢、自費疫苗等。未來可兌換的服務或商品，會再逐步擴大。

至於如何累積健康幣，石崇良說明，像是施打疫苗、癌症篩檢、成人健檢（早期發現疾病、早期介入）等，會先納入第一階段項目，只要有做到就可以累積健康幣。點值兌換方面，超商、賣場初步洽談採「1點兌換1元」的概念；其他兌換通路後續還要再研議，不一定全都是「1點兌換1元」。

石崇良也解釋，「健康幣」上路時間預計是10月份，也就是搭配今年的流感疫苗的開打時間，從10月份起就可以開始累積，「沒有回溯機制」，以確保資料正確性。

石崇良 健康幣 賣場 賴清德

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