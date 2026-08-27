熱聊健康幣！總統府健康台灣推動委員 首度討論近5小時

總統府「健康台灣推動委員會」27日開會，「健康幣」成為委員熱烈討論焦點，會議首度近五小時。委員普遍肯定以正向誘因，引導民眾建立健康生活習慣，並從提升使用黏著度、縮小數位落差、防範詐騙、擴大取得及使用範圍、鼓勵健康飲食，以及整合現有數位工具等面向，提出六大方向建議。

首先，在提升健康幣黏著度方面，委員建議將健康幣與日常預防保健行為結合，例如走路、喝水、接受健康檢查等，透過持續累積及使用，協助民眾養成健康習慣，讓健康促進真正融入日常生活。

其次，針對數位落差及詐騙風險，委員提醒，健康幣若主要透過APP操作，可能使高齡者、偏鄉居民或不熟悉數位工具的民眾面臨使用障礙。

偏鄉地區也未必有超商或大型賣場，必須規劃更多元、便利的兌換方式。同時，初期若開放過多兌換管道，也可能遭詐騙集團利用，建議優先在醫療院所等可信賴場域提供服務。

第三，在健康幣取得方式上，委員主張擴大納入產前檢查、公費疫苗、新生兒篩檢及各項預防保健措施；對於戒菸、戒酒、戒檳榔等健康行為，也可採取分階段獎勵，民眾只要開始接受治療即可取得健康幣，成功戒除後再給予更高回饋。

第四，在使用範圍方面，委員建議健康幣可用於折抵自費疫苗、醫院掛號費及部分負擔，讓民眾能在醫療院所即時使用；也可評估開放家庭成員共享或移轉，使個人的健康行動能照顧父母、子女，進一步擴大政策效益。

第五，健康飲食也被視為重要推動方向。委員建議，初期可優先兌換水果、蔬菜、牛奶、無糖豆漿等原型食物，並與餐飲業者合作建立健康餐認證機制。民眾購買健康餐點除可使用健康幣，也可再獲得回饋，形成鼓勵健康消費的良性循環，並兼顧原鄉及不同地區的飲食特色。

第六，也有多位委員建議整合現有政策及數位工具，包括將健康幣與「健康存摺APP」結合，鼓勵民眾開通並運用個人檢驗資料，追蹤戒菸、戒酒及慢性病自我管理成效；未來也可進一步研究與文化幣、運動幣等制度整合，降低操作門檻，提高全民參與度。

整體而言，委員認為，健康幣不應只是一次性的兌換優惠，而應建構涵蓋預防保健、健康飲食、慢性病管理及健康生活習慣的完整誘因機制；同時兼顧資訊安全、城鄉差距與使用便利性，才能讓政策真正普及並長期發揮效益。

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