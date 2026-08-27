韓國瑜批不副署武器化 政院：卓揆不副署率僅3.8% 屬被動防衛

行政院近日再不副署立法院三讀法案，立法院長韓國瑜今日再度批評行政院將「不副署武器化」。行政院發言人李慧芝表示，行政、立法兩院都是「憲法」所賦予職權的憲政機關，彼此應依憲法行使職權相互尊重，共同維護憲政秩序。

李慧芝指出，依據憲法建立的權力分立與制衡原則，行政院負責政策制定、預算編列及執行，立法院依法行使法律及預算案的審議權。任何一方都不應逾越憲法界線，也不應將憲政機制簡化為政治攻防的工具。

李慧芝表示，憲法第37條明定，總統公布法律、發布命令，須經行政院院長副署。副署是憲法所明定的憲政制度，也是行政院長依法行使的職權與應負的憲政責任。

李慧芝說，副署權是憲法賦予行政院、用來守護憲政秩序的盾牌。卓榮泰自上任以來截至8月，已經副署201案法律案，只有8案涉及破壞憲政秩序未予副署，僅占立法院期間內209案三讀法案的3.8%。這樣的實際情況，已充分說明行政院對副署權的行使極為審慎，是被動防衛以維護憲法所建立的權力分立與制衡機制。

李慧芝提到，行政院尊重立法院依法行使職權，期待立法院進入新的會期後，能夠同樣尊重行政院依憲法所行使的職權，讓行政、立法兩院在各自憲政權責上各司其職、彼此尊重，透過理性溝通與制度性的權力分立與制衡，共同維護憲法所建立的憲政秩序與民主制度。