快訊

美股早盤／輝達財報夯翻…股價飆5% 費半揚升2%

他餐點吃一半驚見「蝸牛在爬」嚇喊真的要吐 摩斯漢堡回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜批不副署武器化 政院：卓揆不副署率僅3.8% 屬被動防衛

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照

行政院近日再不副署立法院三讀法案，立法院長韓國瑜今日再度批評行政院將「不副署武器化」。行政院發言人李慧芝表示，行政、立法兩院都是「憲法」所賦予職權的憲政機關，彼此應依憲法行使職權相互尊重，共同維護憲政秩序。

李慧芝指出，依據憲法建立的權力分立與制衡原則，行政院負責政策制定、預算編列及執行，立法院依法行使法律及預算案的審議權。任何一方都不應逾越憲法界線，也不應將憲政機制簡化為政治攻防的工具。

李慧芝表示，憲法第37條明定，總統公布法律、發布命令，須經行政院院長副署。副署是憲法所明定的憲政制度，也是行政院長依法行使的職權與應負的憲政責任。

李慧芝說，副署權是憲法賦予行政院、用來守護憲政秩序的盾牌。卓榮泰自上任以來截至8月，已經副署201案法律案，只有8案涉及破壞憲政秩序未予副署，僅占立法院期間內209案三讀法案的3.8%。這樣的實際情況，已充分說明行政院對副署權的行使極為審慎，是被動防衛以維護憲法所建立的權力分立與制衡機制。

李慧芝提到，行政院尊重立法院依法行使職權，期待立法院進入新的會期後，能夠同樣尊重行政院依憲法所行使的職權，讓行政、立法兩院在各自憲政權責上各司其職、彼此尊重，透過理性溝通與制度性的權力分立與制衡，共同維護憲法所建立的憲政秩序與民主制度。

韓國瑜 副署 卓揆 行政院 憲法 立法院

延伸閱讀

無人機條例三讀通過…是否會副署？卓榮泰：就國家需求、安全慎重考量

政院版無人機條例若未過關 吳宗憲：卓榮泰是否又要「不副署」？

政府預算剩3個月執行 監督失職藏憲政危機！用「統刪」草率審查、刪凍首長薪資

無人機條例 政院遺憾：未反應國防建軍急切必要 將依既定戰略編預算

相關新聞

最後一個院會日！韓國瑜批政院不副署武器化「架空立法院」深感憂心

今天是立法院第五會期最後一個院會日，立法院長韓國瑜在產創條例三讀後發表感言表示，本會期自開議至今，共通過95個重大議案，但近年來行政院針對立法院三讀議案不副署，將「不副署武器化」、架空立法院、破壞憲政體制，令他深感憂心與遺憾，呼籲政院與各黨團溝通。

韓國瑜批不副署武器化 政院：卓揆不副署率僅3.8% 屬被動防衛

行政院近日再不副署立法院三讀法案，立法院長韓國瑜今日再度批評行政院將「不副署武器化」。行政院發言人李慧芝表示，行政、立法兩院都是「憲法」所賦予職權的憲政機關，彼此應依憲法行使職權相互尊重，共同維護憲政秩序。

因涉貪案遭北檢調查…陳雪生議場現身 國民黨團成員加油送暖

國民黨立委陳雪生被控利用親友詐領助理費、收受金門縣前縣長楊鎮浯家族供養助理等不正利益，施壓金門油料運輸業務，台北地檢署依貪汙罪命陳雪生二○○萬元交保，限制出境。

立院三讀「產業創新條例」：獎酬股票緩課稅 上限改1000萬元

立法院會今天三讀「產業創新條例」部分條文修正案。這次修法重點，為改善企業攬才留才，將員工獎酬股票緩課金額上限調至1000萬元；另將天使投資人租稅優惠的新創事業年限，調整至未滿8年。

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣 鼓勵民眾健康管理

賴清德總統今天下午在總統府主持健康台灣推動委員會時表示，台灣已經邁入超高齡社會，健康政策也需要從由疾病治療，逐步轉向健康促進與預防醫學，鼓勵民眾主動建立健康生活習慣；衛福部將在今年10月，運用創新的數位健康科技，推出「健康幣」政策，以獎勵機制鼓勵健康行為，讓更多民眾願意主動進行健檢、癌症篩檢、預防保健及健康管理，將健康行為融入日常生活。

AIT處長谷立言中元普渡 祈願台美交流互利共創繁榮

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）率團隊舉行中元普渡，準備供品、誦讀祝禱文，希望雙邊合作源遠流長、交流互利共創繁榮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。