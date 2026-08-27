影／卓榮泰拜會韓國瑜 韓呼籲與在野黨溝通

今天是立法院第五會期最後一個院會，立法院長韓國瑜在產創條例三讀後發表感言表示，本會期自開議至今，一共通過95個重大議案，但近年來行政院針對立法院三讀議案不副署，將「不副署武器化」、架空立法院、破壞憲政體制，令他深感憂心與遺憾，呼籲政院與各黨團溝通。

韓國瑜表示，立法院本會期通過許多福國利民重要議案，共通過95個重大議案。韓國瑜強調，立法院為人民選出的立法委員組成，依照憲法，行政院應向立法院負責，立法院對行政院有監督之權。但近年來行政院針對立法院三讀議案，經常不副署，將不副署武器化、架空行政院對立法院負責的制度、破壞憲政體制，對此深感憂心與遺憾，呼籲政院與各黨團溝通。

韓國瑜表示，卓榮泰今天特別親自前來立法院，他拜託卓榮泰謹記人民託付，共同維護民主制度下不易的憲政成果，另外也感謝委員與立法院工作夥伴。

立法院今三讀通過強化國防自主暨無人載具產業發展條例草案，草案三讀後，行政院長卓榮泰（中）到立法院拜會韓國瑜院長，感謝立法院的努力。記者邱德祥／攝影