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最後一個院會日！韓國瑜批政院不副署武器化「架空立法院」深感憂心

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院三讀通過「產業創新條例」部分條文修正，院長韓國瑜（右）三讀敲槌。記者邱德祥／攝影
立法院三讀通過「產業創新條例」部分條文修正，院長韓國瑜（右）三讀敲槌。記者邱德祥／攝影

今天是立法院第五會期最後一個院會日，立法院長韓國瑜在產創條例三讀後發表感言表示，本會期自開議至今，共通過95個重大議案，但近年來行政院針對立法院三讀議案不副署，將「不副署武器化」、架空立法院、破壞憲政體制，令他深感憂心與遺憾，呼籲政院與各黨團溝通。

韓國瑜表示，立法院本會期通過許多福國利民重要議案，本會期自開議至今，共通過95個重大議案。其中為保障國家安全，通過保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例、國防自主及無人載具發展條例；為因應高齡化、少子化，通過衛福部相關組織改造案、兒童托育服務法、所得稅法；為優化教育環境，通過大學法、專科學校法及高等教育法；為遏止毒駕保障行人安全，通過加重毒駕罰則的交通管理處罰條例等。

韓國瑜強調，立法院為人民選出的立法委員組成，依照憲法，行政院應向立法院負責，立法院對行政院有監督之權。但近年來行政院針對立法院三讀議案，經常不副署，將不副署武器化、架空行政院對立法院負責的制度、破壞憲政體制，本席對此深感憂心與遺憾，在此呼籲政院與各黨團溝通。

韓國瑜表示，卓榮泰今天特別親自前來立法院，他拜託卓榮泰謹記人民託付，共同維護民主制度下不易的憲政成果，另外也感謝委員與立法院工作夥伴，本會期非常辛勞，期待下個會期再見。

韓國瑜 立法院 行政院

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