卓揆：油品須遵守嚴謹製程、留存完整資料 檢驗合格後方得上市

針對近期COVID-19疫情、流感及油品問題，行政院長卓榮泰27日於行政院會聽取衛生福利部報告後表示，醫療機構不得有選擇病人的情形，此舉不僅不尊重病人，也有違醫療精神；因應流感來臨，請衛福部預先整合各縣市政府及轄內醫療機構，隨時啟動區域聯防機制。

有關油品問題，卓榮泰請衛福部食藥署要求業者針對製程應確實訂定嚴謹標準作業程序，並儘速召集相關業者，向其說明製程中的高風險環節、防範措施等；業者應確實遵循相關法規，落實製程管理，並完整紀錄及留存資料，確保未來能夠溯源。倘違反相關規定，即應負起相應責任。

卓榮泰說，政府除應加強宣導法令規範外，宣導完成後即應要求業者，合格油廠上市的油品一定要合格，政府會與地方政府、檢驗機構及學術單位合作，提供業者充分檢驗量能，並全力支持相關預算。

卓榮泰指出，油品管理不能僅倚賴後市場檢驗機制，政府會逐步建立規範，要求符合嚴謹製程、保留完整資料、符合衛生安全的油品才能上市，業者也應注意自身製程的高風險環節，並具備防範及排除風險的能力，如無法確保產品安全，就不應生產可能危害公共健康與安全的油品。

卓榮泰強調，大豆沙拉油影響層面廣泛，黑麻油對孕婦影響甚鉅，苦茶油也被許多民眾青睞，均與國人飲食安全密切相關，政府絕不能掉以輕心。請食藥署制定更完整的機制與策略，並由各地方政府積極配合，中央會全力支持增加地方人力配置及檢驗量能，期盼在更強而有力的管控之下，防止問題油品事件再次發生，維護國人健康安全及政府公信力。