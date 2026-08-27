立院三讀：獎酬股票緩課稅 上限改1000萬元

立法院會今天三讀「產業創新條例」部分條文修正案。這次修法重點，為改善企業攬才留才，將員工獎酬股票緩課金額上限調至1000萬元；另將天使投資人租稅優惠的新創事業年限，調整至未滿8年。

根據現行「產創條例」第19條之1，公司員工取得獎酬股票，於取得股票當年度或可處分日年度按時價計算，全年合計500萬元總額內股票，得選擇免予計入當年度應課稅所得額課稅。

經濟部次長何晉滄指出，由於國內經濟成長、台股節節高升，加上參考周邊國家相關規定，應該適度調高緩課稅上限，並經與財政部達成共識，建議提高至總額1000萬元內的員工獎酬股票適用於緩課稅，該條文今天三讀，並定於2027年1月1日實施。

另外，針對條文中有限合夥投資新創門檻要件，原條文內容要求第三年實質投資新創達50％或達2億元；第四年實質投資新創達50％或達3億元；第五年實質投資新創達50％或達4億元。考慮到新創公司初期發展可能因風險配置及量能不足等因素，難以達成該門檻，因此下修為：第三年實質投資新創達10％；第四年實質投資新創達20％；第五年實質投資新創達30％；第六年實質投資新創達40％。