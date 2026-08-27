因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

賴清德總統今天下午在總統府主持健康台灣推動委員會時表示，台灣已經邁入超高齡社會，健康政策也需要從由疾病治療，逐步轉向健康促進與預防醫學，鼓勵民眾主動建立健康生活習慣；衛福部將在今年10月，運用創新的數位健康科技，推出「健康幣」政策，以獎勵機制鼓勵健康行為，讓更多民眾願意主動進行健檢、癌症篩檢、預防保健及健康管理，將健康行為融入日常生活。

賴總統指出，「健康幣」不單純只是一項健康獎勵制度，也是政府推動數位健康治理的新模式；透過政府建立制度、公私協力共同參與，將攜手打造全民健康促進生態系。

此外，賴總統提到「原住民族健康韌性國家行動計畫」，他說，原住民族與全體國人的平均餘命，存在7.54歲的落差，不僅凸顯健康平權仍有努力的空間，也必須強化原住民朋友的健康照護；衛福部透過「原住民族健康韌性國家行動計畫」的15項核心策略，積極提升在地醫療量能、建構文化安全感、以及培育部落人才，讓因地制宜的健康照護網絡，成為守護族人健康，最堅實、最可信賴的後盾。