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AIT處長谷立言中元普渡 祈願台美交流互利共創繁榮
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）率團隊舉行中元普渡，準備供品、誦讀祝禱文，希望雙邊合作源遠流長、交流互利共創繁榮。
AIT臉書指出，與台灣的連結不只體現在日常工作與交流，也在於深入了解台灣社會所珍視的文化與傳統。每一次共同參與，都是我們認識台灣、融入在地社會的一部分。 謹以最真摯的心意，祈願平安順遂，也祝福所有朋友中元節平安。
這是谷立言第二次以處長身分舉行中元普渡，他去年還親自用中文誦讀祝禱文。
今年的祝禱文寫著「共祈台美情誼歷久彌堅，經貿科技百業興旺」，也希望雙邊合作源遠流長、交流互利共創繁榮。
此外，外交部長林佳龍在出訪帛琉之前，在外交部率同仁普渡祈福，並邀請友邦與理念相近國家的駐台使節和代表一起來體驗中元民俗文化。
林佳龍透過臉書說，AIT準備了美國啤酒、加拿大帶來楓糖漿、南韓則帶來傳統點心藥菓，加上各友邦準備的特色供品，讓外交部今年的普渡供桌，多了滿滿的國際味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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