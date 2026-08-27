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因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

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衛福部10月推出健康幣 賴總統：盼更多民眾願意健檢

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統27日主持「健康台灣推動委員會」第八次會議。會中由衛福部報告「健康幣政策推動規劃」，賴總統說，衛福部將在今年10月，運用創新的數位健康科技，推出「健康幣」政策，以獎勵機制鼓勵健康行為，讓更多民眾願意主動進行健檢

賴總統表示，「健康台灣」的核心目標，不只是讓國人活得長壽，更要活得健康。台灣已經邁入超高齡社會，慢性病已成為影響國人健康的重要挑戰。健康政策也必須由疾病治療，逐步轉向健康促進與預防醫學，鼓勵民眾主動建立健康生活習慣。

賴總統提到，因此，衛福部將在今年10月，運用創新的數位健康科技，推出「健康幣」政策，以獎勵機制鼓勵健康行為，讓更多民眾願意主動進行健檢、癌症篩檢、預防保健及健康管理，將健康行為融入日常生活。

賴總統指出，「健康幣」不單純只是一項健康獎勵制度，也是政府推動數位健康治理的新模式。透過政府建立制度、公私協力共同參與，我們將攜手打造全民健康促進生態系。

他特別感謝衛福部，在各項衛福政策上勇於創新；也請各位顧問與委員，稍後踴躍提出專業建言，讓政府可以更穩健地推動各項健康政策。一小步的健康改變，匯聚起來，就是國家韌性的一大步。盼大家攜手同心，共同打造一個更健康、更包容、也更具韌性的台灣。

賴清德 健康幣 衛福部 健檢

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