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【即時短評】賴政府拿弱勢當「人質」 莊子看了都搖頭！

聯合報／ 記者／曹鈞皓
國民黨立委廖偉翔，日前批評賴總統藉認購庇護工場產品操作政治攻防。圖／廖偉翔提供
國民黨立委廖偉翔，日前批評賴總統藉認購庇護工場產品操作政治攻防。圖／廖偉翔提供

總統府日前表示，今年國務機要費被刪減一千萬元、凍結二千萬元，故原定向三十七家身心障礙福利機構及庇護工廠採購中秋糕餅的計畫被迫取消，「希望國人在接下來一個月共同支持庇護工場」。台中十方、立達、瑪利亞等五個團體，也因此少了約一千五百盒、五十一萬餘元的訂單。綠營隨後將矛頭指向藍白，一場朝野預算攻防，瞬間被包裝成「在野黨砍掉弱勢生計」的政治悲情劇。

莊子》外物篇有個著名的寓言「涸轍之鮒」，說被困在車輪軌跡裡的鯽魚，只要有一桶水就可以活命，何需引西江之水相救？諷刺有些人只會說大話、講空話，對於解決別人的困難卻毫無幫助。中央政府一年握有數兆元預算，難道少了總統府國務機要費，就連庇護工場的月餅禮盒都買不起？

若答案是否定的，那麼這場風波最刺眼的就不是預算遭刪凍，而是民進黨政府竟選擇把身心障礙團體擺到政治攻防第一線，把「取消弱勢訂單」當成反制手段，讓社福機構的訂單、收入與生計，變成逼迫在野黨承受輿論壓力的人質。政府預算當然不能任意挪用，每一筆錢都有法定用途，不能任意挖東牆補西牆。但這批月餅禮盒只有國務機要費才能採購？答案恐怕不是。

身心障礙者權益保障法第六十九條，本來就要求政府機關、公立學校及公營事業等，在一定條件下優先採購身障福利機構、團體及庇護工場生產的物品與服務。換言之，政府支持庇護工場，本是跨部會、跨機關的制度性政策，並非沒有總統府國務機要費就得癱瘓。

既然如此，當國務機要費遭到刪凍，正常的行政思維應該是立即盤點總統府其他合法科目能否支應？行政院及所屬部會原有之中秋採購需求，能否優先轉向這三十七個庇護工場？國營事業及其他政府機關能否依法增加採購？若真窒礙難行，也應公開說明究竟是哪一項法律、哪一個會計科目，讓政府連幾十乃至數百萬元的公益訂單都難以找到替代方案。而不是第一時間宣布「訂單取消」，再開記者會告訴社會，無法履行採購庇護工場中秋糕餅的計畫，都是因為「國會刪預算」。

若連台中市府都能設法承接當地五個機構被取消的訂單，中央政府卻一副「因為國務機要費沒了，所以愛心無法實現」，究竟是「沒有錢」，還是「不願意找錢」？這樣的政治操作，最令人不忍的不只是月餅沒有賣出去，而是弱勢團體竟成了政治鬥爭的工具；最不該的是，遇到預算爭議，卻犧牲最沒有能力為自己發聲的弱勢和身障工作者。

一句「關懷不能因政治而停止」，其實是廉價的政治語言；拿弱勢的損失證明對手有多麼無情，更加印證了政治是多麼殘酷。一盒月餅或許不值多少錢，但它卻檢驗了政府究竟視公益為責任，還是當成政治鬥爭的武器？若政府手中還有千億、兆元規模的預算，卻偏偏讓公益團體第一個承受衝擊，讓弱勢族群成為預算大戰中的人質，讓庇護工場的訂單變成政治鬥爭的籌碼。莊子若能穿越回現代，只怕看了都會搖頭！

莊子 人質 賴政府 庇護工場 賴清德

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