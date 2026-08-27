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立院今不處理公投修法一票多案 賴士葆疑游盈隆目標是減少公投案
立法院院會原定今天處理「一票多案」公投法修正草案，中選會主委游盈隆昨再喊話藍白暫緩修法，別讓好意變餿主意，立院今朝野協商共識不處理公投法修法草案。對此，提案修法的國民黨立委賴士葆說，游盈隆以投開票作業技術問題，壓縮公投案提出與行使，與先前力推直接民主的公投背道而馳，認為游盈隆終極目標是希望減少公投案，或最好不要有公投案。
賴士葆表示，游盈隆近期不斷對一票多案的公投案指指點點，好像這樣做會造成山崩地裂，可是中選會面對2018年公投邊開票邊投票亂象，迄今沒有提出任何改進方案。他批評，游盈隆用似是而非的技術問題，反對一票多案，其終極目標是希望減少公投案，或最好不要有公投案。
賴士葆指出，游盈隆曾表示，直接民主的公投是民進黨核心價值，後來還因不滿民進黨在2019年修法，將公投與大選脫鉤宣布退出民進黨。現在卻用技術問題，限縮人民直接民權行使，這是本末倒置，畢竟不管未來的3個公投案一張選票，還是三張選票，開票的時間其實是一樣，但一票多案領票與投票卻可以省不少時間，游盈隆提的技術問題，難道沒能力解決？看來百花齊放人民行使直接民權的公投案，在游盈隆任內是不可能看到了。
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