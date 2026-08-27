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卓揆：無人機特別條例應由國防部主導 籲立院勿「法律夾帶預算」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院朝野黨團27日將表決無人機相關特別條例草案，行政院長卓榮泰表示，無人載具政策攸關國防自主與國家安全，期待由國防部主導相關法案及預算；若要同步推動商業發展，行政院樂觀其成，但不能本末倒置。他並呼籲立法院勿以法律案夾帶預算，以免影響憲政體制正常運作。

行政院提出規模2,100億元的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，藍、白兩黨也分別提出版本。其中，國民黨版本主張改以年度預算方式，每年編列400億元常態性公務預算，6年合計2,400億元。

立法院長韓國瑜26日針對相關草案召集朝野協商，但各黨團未能達成共識，預計今日改由院會處理，朝野恐上演表決攻防。

卓榮泰今日表示，今天可能是立法院本會期最後一天，仍有多項重要法案待處理，其中與國防部最相關的，就是「國防自主無人載具採購特別條例」。他強調，該法案關乎國防自主及國家安全，透過特別條例編列特別預算，期待由國防部主導這項重要法案及預算。

卓榮泰指出，政府歡迎在推動國防無人載具的同時，帶動一般商業發展，但國防安全仍應是政策核心，「不能本末倒置」，必須堅持由國防部主辦、主導。

針對朝野對預算編列方式的歧見，卓榮泰表示，期待立法院不要以法律案夾帶預算的方式，避免影響憲政體制正常運作。他說，行政院提出特別條例及特別預算後，立法院在審查預算時無法增加預算，也不宜透過法律案夾帶明顯的預算事項。

卓榮泰指出，過去兩年類似情況經常發生，也讓行政、立法兩院在憲政權責認知上產生分歧。

他進一步說明，從政策、預算及執行三個面向來看，行政與立法兩院的權責應清楚劃分。行政院負責制定政策、編定預算及執行政策；立法院則針對行政院提出的政策及法律案進行討論、修正，並審議行政院提出的預算。

卓榮泰強調，在政策執行層面，依法仍由行政院負責，立法院並不負責執行。若立法院透過法律或其他措施直接改變行政機關的執行過程，恐將造成行政執行上的困擾。

特別條例 卓揆 國防部

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