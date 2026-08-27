公投修法一票多案 卓榮泰：立院修法通過卻難執行 責任誰屬？

藍白所提公投法修正草案主張公投票採「一票多案」，預計今天在立法院三讀。中選會主委游盈隆昨天表達強烈反對並呼籲暫緩推行。行政院長卓榮泰指出，此舉將造成中選會執行困難，深深以為不可，也應由行政院或獨立機關提出，以示負責，若按照立法院做法，將來責任誰屬？

對於在野主張公投票採一票多案，游盈隆昨日指出，一票多案看似只是選票形式改變，實際涉及整套選務制度轉換，恐讓30萬名選務工作人員無所適從，好意都變成餿主意。

卓榮泰主持行政院會時提到，從政策、預算、執行面來看，行政立法兩院應該分得很清楚。行政院負責制定政策、編定預算、負責執行；立法院就行政院提出的政策，若有需要制定法律案，可就法律案進行討論跟修正；行政院提出預算後，立法院進行審議，這是憲法上所賦予的。在執行方面，行政院當然負責執行，立法院沒有辦法負責執行，立法院如果要通過法律或措施來改變執行過程，會造成執行上的困擾。

卓榮泰指出，以公民投票為例，一張選票當中有多樣的選擇項目在裡面，將來在投票、計票的時候，會產生莫大的影響，將造成中選會執行上莫大的困難，深深以為不可。在執行方面，應由行政院或獨立機關提出、制定並執行，以示負責，若按照立法院方式，將來責任誰屬？會非常難以執行。

卓榮泰說，行政歸行政，立法歸立法。屬行政院的權力，立法院不應該侵犯；該立法院的權力，行政院絕對尊重，兩院關係才會和諧，憲政的體制才會正常運作。特別在此時向立法院提出呼籲跟拜託，在最後關鍵時刻做出對憲政體制最好的決定。