陸開放花蓮文旦輸入 民進黨團：麻豆文旦被排除 中共把農產品武器化

中國大陸海關總署公布新增一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊，這波成功註冊的果園、包裝廠全部集中在花蓮縣瑞穗鄉，文旦產量最多的台南麻豆未入列。民進黨立院黨團書記長范雲今天表示，農產品能出口全世界是好事，但不歡迎中共這種帶有統戰意味，把農產品武器化的作為。

范雲指出，大家對台灣的農產品有信心，絕對會讓台灣農產品外銷到更多國家，這次文旦出口中國，待有非常不合理的政治條件，陸委會、農業部會有更細節的態度讓大家了解，基本上民進黨團不歡迎這種帶有政治條件的部分開放農產品。

民進黨台南立委郭國文昨也說，統戰訂單又來了，水果再度淪為中共政治工具，每次都口口聲聲說「政治歸政治，水果歸水果」，結果卻不斷看到，連文旦要輸入中國前要先輸忠，表態反台獨才能出口，這不是統戰訂單是什麼？

郭國文說，身為農家子弟，實在很心疼農民永遠是中共鬥爭的犧牲品，永遠先拿農作物開槍，這也是為什麼近年來，台灣透過玉井冷鏈物流中心等建設，讓台南的農產品可以有更好的保存與加工，來拚國際外銷，不再被中國市場給綁架。