影／出席亞太永續博覽會 賴清德：以韌性應對變局挑戰

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2026第5屆亞太永續博覽會」今天在台北世貿一館登場，一連展出三天。大會主席、無任所大使簡又新與賴清德總統共同出席開幕式暨頒獎典禮。

賴清德致詞時表示，今年博覽會主題強調「韌性、創新、共榮」，這三項精神正是台灣走向永續發展、連結亞太並貢獻世界的重要力量。他指出，面對極端氣候、地緣政治、能源轉型及全球供應鏈重組等重大挑戰，台灣要在變局中站穩腳步，首要之務就是持續提升國家在各面向的發展韌性。政府日前已透過國家氣候變遷對策委員會加強跨部會協調，未來將持續深化全民環境教育，結合社會與產業各界力量，全面打造具備抗風險能力的永續環境。

簡又新指出，台灣過去以半導體與科技實力打造「科技台灣」，並在總統直選30週年彰顯「民主台灣」價值；未來迎向世界的關鍵指標就是「永續台灣」。這場博覽會不僅是一場展覽，更是台灣近年在永續轉型上最佳的成果縮影。

本屆展會規劃九大主題展區，集結衛福部26家部立醫院展現醫療淨零與智慧脈診儀、全聯實業導入7.5噸行動超市車支援偏鄉採買，以及慈濟基金會推動全球人道關懷與環保志業等成果，具體呈現跨界落實永續的行動力。

2026第五屆亞太永續博覽會今天在台北世貿一館盛大展出，現場規劃多元永續主題展區。記者張文玠／攝影