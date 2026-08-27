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陸打壓台參與太平洋島國論壇 陳冠廷：持續走出去

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中國大陸近日公開反對台灣參與今年在帛琉舉行的太平洋島國論壇（PIF），民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷表示，中國的打壓不會因為台灣減少國際參與而停止。圖／聯合報系資料照
中國大陸近日公開反對台灣參與今年在帛琉舉行的太平洋島國論壇（PIF），民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷表示，中國的打壓不會因為台灣減少國際參與而停止。圖／聯合報系資料照

中國大陸近日公開反對台灣參與今年在帛琉舉行的太平洋島國論壇（PIF），民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷表示，中國的打壓不會因為台灣減少國際參與而停止，「我們真正要做的，是持續走出去。」他也說，需慎防北京在太平洋複製南海軍事化模式。

陳冠廷提及，台灣自1993年起即以「發展夥伴」身分參與PIF相關機制。去年論壇由索羅門群島主辦時，台灣未能參與相關活動；今年改由友邦帛琉主辦，台灣重新獲邀參與，中國卻再度公開表達反對，甚至要求PIF方面依照北京主張處理台灣問題。從前後兩年的發展就可看出，「北京從不願意留給台灣更多國際空間。」

陳冠廷指出，美中在太平洋地區的競爭正持續升高，中國近年也積極擴大對太平洋島國的政治、經濟與安全影響力，「國際社會必須持續關注，北京是否進一步將這些影響力轉化為軍事或安全布局，太平洋島國的重要性，早已是與整個印太區域的安全、航運以及民主國家的戰略布局密切相關。」

陳冠廷以南海經驗為例，指出習近平在2013年就任國家主席後不久，與汶萊會談時曾公開表示，中國「堅持與鄰為善、以鄰為伴」，並稱願意「共同維護南海和平與穩定」。然而同年底起，中國開始在南海永暑礁、渚碧礁及美濟礁等地大規模填海造陸與擴建基地。如今均已建有可供大型軍機起降的長跑道、機堡、雷達與通訊設施、飛彈掩體及大型港口。

陳冠廷表示，從南海的經驗就可以看到，北京口頭上可以強調和平與合作，但國際社會更應該關注它最後實際建立什麼樣的能力。

陳冠廷表示，中國的打壓不會因為台灣減少國際參與而停止，「我們真正要做的，是持續走出去。只要有機會參與，就應該積極參與；只要有機會說明台灣，就要把台灣的立場說清楚。」

太平洋島國論壇 陳冠廷 索羅門

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