政院版無人機條例若未過關 吳宗憲：卓榮泰是否又要「不副署」？

國民黨立委吳宗憲今天表示，今天立法院要表決無人機條例，他支持無人機產業，也支持國防需要的軍用無人機。不只行政院，國民黨、民眾黨也都有相關草案。請問如果三讀通過的無人機條例版本，行政院長卓榮泰不喜歡，是不是又準備「不副署」？

吳宗憲表示，大學要開學了，建請法律系畢業的卓榮泰，可以去重修大一新生必修課「憲法」。截至今天，卓揆任內已經有8個法案不副署。從讓地方有更多財源的財劃法、投資國家未來的兒少未來帳戶，到鬆綁黨政軍條款的廣電法。

吳宗憲說，立法院通過的法律，行政院不喜歡，能不能自己宣布不算數？當然不行。行政院認為法律窒礙難行，可以提覆議。覆議，是制衡立法院；副署，則是行政院長制衡總統。他再講一次：對國會不同意，用覆議；總統公布法律，要副署。覆議對立法院，副署對總統。

吳宗憲表示，大法官釋字419號意見書也指出，副署是總統與行政院長間的權力制衡。卓榮泰現在卻「張飛打岳飛」，把制衡總統的副署，拿來否決立法院，等於自己創造「第二次否決權」。兒少未來帳戶三讀後，賴清德總統批示不公布，卓榮泰再加註不副署。是不是賴清德不願意背這個違憲責任，才把卓榮泰推到最前面？

吳宗憲提到，卓榮泰還說「不副署是勇氣、責任和義務」，但法律通過，不服氣用覆議；覆議輸了，就應接受。拿副署卡住法律，不是勇氣，是傲慢。今天卓榮泰可以擋8部法律，明天是不是10部、20部？行政院長不是人民直接選出來的，卻可以一句「不副署」，把人民一票一票選出來的國會三讀法律卡死，這叫什麼民主？

吳宗憲說，今天無人機條例如果三讀通過，是不是卓榮泰也決定不算數？卓榮泰的做法已被大學教授形容為「教科書級負面教材」。法律系出身的行政院長，最後成了法律系反面案例，何其諷刺。

吳宗憲表示，民進黨連續執政10年，五權分立一路被壓縮成「1.5權」。他檢舉卓榮泰，監察院直接不予立案，連理由都不敢說；考試院面對「政務人員法」不敢承擔責任；司法院代理院長還多次被總統找去開會，司法獨立成了笑話。

吳宗憲認為，監察權沉默、考試權退縮、司法權靠攏，現在連立法權都被掏空。當行政權可以自己決定哪一部法律算數、哪一部法律不算數。這就是此刻台灣真正的憲政災難。