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無人機條例拚三讀 民眾黨團：黨版兼顧國防需求產業發展

中央社／ 台北27日電

立法院會今天將處理無人機條例草案，預料將上演表決大戰。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，民眾黨版兼顧國防需求與產業發展，設委員會制定發展綱領，預算由行政院視需求逐年編列。

立法院長韓國瑜昨天召集朝野黨團協商，討論無人機條例草案，由於民進黨團強調特別條例較合適，藍白堅持採年度預算編列，國民黨團認為要新台幣2400億元，並分6年平均編列，朝野無法達成共識。

陳清龍今天於立法院議場外接受媒體聯訪表示，民眾黨所提強化國防自主暨無人機產業發展條例草案，同時兼顧國防自主需求與產業發展。

陳清龍說，民眾黨團版本在條例中寫明，要成立無人載具戰略特別委員會，邀集專家學者共同參與，制定無人載具產業發展綱領，讓國防自主需求，也能兼顧到產業發展。此發展綱領除了作為未來行政院編列預算的依據，也明確確定台灣對無人載具發展的指引。

金額部分，陳清龍說，可由行政院依照產業需要與財政狀況，逐年編列預算，由立法院監督審查，「絕對不是0」，而是由國防視戰備需求與無人載具發展需求，透過綱領建構，由行政院提出預算。

此外，中選會主委游盈隆反對公投一票多案，陳清龍說，民眾黨團是考量2018年投票亂象提出修正草案，且條文是用「得」印在同張選票上，給中選會更大彈性，可以辦好選務。

陳清龍表示，公投法修正草案，是否要一票多案，請中選會就選務必要、複雜度彈性授權處理，這是民眾黨的善意；對於游盈隆批評「出餿主意」，他認為是為了政治操弄。

無人機 國防 民眾黨團

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