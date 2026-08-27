國民黨團首席副書記長無人登記 洪孟楷被徵召協助下會期

國民黨立法院黨團下會期首席副書記長參選登記今天截止。國民黨立委洪孟楷表示，因無人登記，黨團總召傅崐萁昨天晚上致電詢問後，他上午在黨團大會中同意接受徵召，但僅協助下會期。

洪孟楷表示，今天是黨團首席副書記長選舉登記截止日，傅崐萁昨晚打電話給他，指若沒有人登記，是否可以請他協助幫忙今年10月到明年的2月的立院開議會期。他也很清楚表達，黨團若需要他，他就來做這個服務的工作。

洪孟楷指出，因為今天黨團大會中仍然沒有人有意願登記，因此在總召傅崐萁說明後，在黨團成員見證下，由黨團徵召他擔任下會期的首席副書記長。因為下會期的重頭戲是九合一選舉，對各黨團來講都是非常重要的關鍵；此外，下會期也有116年度總預算案要做審查，所以很多事情都是持續要做。

洪孟楷說，他過去擔任過書記長，此次彌補沒有當過首席副書記長的遺憾，此外，過去有一些溝通調和的經驗，因此要協助無論跟各黨團間、黨團內部，還是跟立法院長、副院長等等的溝通，甚至下會期火力輸出、記者會或相關揭弊，幫縣市長參選人助攻，這都是黨團應該要做的責任及義務，就來共同承擔。

洪孟楷表示，依黨團慣例，最後一年是選舉年，通常三長角色會由不分區立委來擔任，因此也不希望破壞這樣的慣例。所以到第七、第八會期的時候，相信屆時會選出新任首席副書記長及書記長人選，他會全力支持跟配合。