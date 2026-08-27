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民眾黨團表決前重申無人機條例立場 陳清龍：我們的版本絕對不是零元

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天預計處理無人機條例、公民投票法等案，民眾黨團在協商前舉行記者會說明民眾黨團的法案版本。記者邱德祥／攝影
立法院會今天預計處理無人機條例、公民投票法等案，民眾黨團在協商前舉行記者會說明民眾黨團的法案版本。記者邱德祥／攝影

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨團提出強化國防自主暨無人機產業發展條例草案，兼顧國防自主與無人載具產業發展，我們的版本絕對不是零元，而是授權行政院視需求提出預算。

陳清龍說，民眾黨團提出強化國防自主暨無人機產業發展條例草案，兼顧國防自主與無人載具產業發展，同時主張由行政院設立無人載具戰略特別委員會，邀集專家學者共同參與、制定無人載具產業發展綱領，希望藉此作為行政院編列預算的依據。

陳清龍表示，針對非紅供應鏈、建立可信賴供應鏈部分，民眾黨團版本除了獎勵投資之外，同時也對違反規定制定相關罰則。

陳清龍說，外界關注預算金額是否入法，民眾黨團提出產業發展條例，希望行政院遵守財政紀律，視需求逐年編列預算，有媒體誤認我們預算金額是零元，我們的版本絕對不是零元，而是由行政院視國防需要、戰備需求及無人載具產業需求提出預算。

至於在野黨提案修正公民投票法，明定所有公投案印在同一張選票，陳清龍表示，考量2018年公投開票亂象，民眾黨團提出公投法修法，希望能夠給中選會更大彈性，我們用的是得字，不是強烈採取應字，中選會主委游盈隆先前拜會立法院，民眾黨團有清楚表達立場。

陳清龍說，游盈隆無法體恤民眾黨團善意，出言批評餿主意會造成災難，請問這樣的操弄，是為了政治操作嗎？民眾黨團建議中選會把選務工作做好，不是在細節上進行政治操作，距離年底選舉已經剩下不到一百天，請游盈隆專心跟所有選務工作人員合作努力，把選務工作辦好，順利辦成功辦圓滿。

無人機 陳清龍 民眾黨團

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