影／林佳龍赴帛琉出席太平洋島國論壇 分享榮邦計畫經驗

外交部長林佳龍將於8月27日至9月3日率團赴友邦帛琉共和國，出席第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）峰會相關活動，將與台灣在太平洋地區的友邦及其他友盟國家代表團進行場邊交流，也將拜會帛琉共和國總統惠恕仁及副總統歐宜樓，並參訪帛琉國家醫院與台帛共同推動的「榮邦計畫」相關項目，了解計畫執行情形及未來合作方向。

林佳龍今天上午搭乘華航CI-30航班前往帛琉，他出發前在桃機受訪時表示，此次組團到帛琉是要參加第55屆「太平洋島國論壇」峰會相關活動。帛琉是邦交國也是發展夥伴，所以本次也會出席帛琉舉辦的「榮邦特展」，與美國、日本、澳洲等理念相近國家，針對在太平洋地區所推動的各項榮邦計畫進行經驗分享與深度交流。

林佳龍說，此行除了外交代表團之外還有企業團，政府積極鼓勵企業赴帛琉投資，因為帛琉離台灣非常近，同時擁有非常美麗的自然景致與觀光資源。希望藉由企業團的參訪，促進在帛琉的投資與貿易發展，期待兩國間的觀光旅遊產業能蓬勃發展。帛琉這次主辦太平洋島國論壇，也讓台灣有機會跟很多國家交流合作。

外交部昨天表示，林佳龍將出席「太平洋島國論壇」峰會相關活動，包括PIF秘書處主辦的第30屆「台灣／中華民國與太平洋島國論壇國家對話會議」，以及帛國舉辦的「太平洋繁榮特展」，與太平洋友邦及太平洋地區的理念相近國家與夥伴，共同見證台灣近年在太平洋地區推動數位韌性、再生能源、基礎建設、氣候變遷調適、智慧醫療與社會賦權等領域的合作成果。