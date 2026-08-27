影／立法院審無人機條例 陳清龍澄清民眾黨團版本絕不是零

立法院院會今天處理無人機條例及公投法，民眾黨團在朝野協商前舉行記者會，說明「強化國防自主性暨無人載具產業發展條例」版本。民眾黨立法院黨團總召陳清龍強調，民眾黨版本預算「絕對不是零」，而是由行政院依國防、戰備及產業發展需求編列。

陳清龍表示，民眾黨版本有兩大核心，一是強化國防自主，二是推動無人載具產業發展，兼顧國防需求與產業發展。條例也規劃成立「無人載具專業特別委員會」，邀集專家學者參與，制定無人載具產業發展綱領，作為行政院未來編列預算及產業政策推動的依據。

他指出，針對可信賴供應鏈，除了提供投資獎勵，也設計相關罰則，希望建立完整的產業管理機制。

針對外界質疑民眾黨版本「預算金額為零」，陳清龍特別澄清，民眾黨並非不編預算，而是由行政院依實際國防、戰備及產業需求，在財政紀律下逐年提出預算，再交由立法院依法審查監督。