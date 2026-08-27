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【重磅快評】盧秀燕又讓綠營很感冒 是誰擺爛欠風度？

聯合報／ 主筆室
台中市長盧秀燕受訪肯定高雄市陳其邁向台中市調借抽水機，並表示面對災害應對，政府應抱持「同島一命、不分藍綠」的態度，而不是有了資源還在說「沒辦法去」。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕受訪肯定高雄市陳其邁向台中市調借抽水機，並表示面對災害應對，政府應抱持「同島一命、不分藍綠」的態度，而不是有了資源還在說「沒辦法去」。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕最近兩件事讓賴政府很感冒，一是肯定高雄市陳其邁向台中市調借抽水機，展現領導人典範，二是「接單」弱勢團體月餅；綠營稱盧秀燕是捧殺民進黨、「把人殺了才一副要救人的樣子」；但是閣揆勘災只用電話，總統府有法不依導致棄單，怎能怪盧？比起賴清德誤導民調貶抑盧秀燕，賴才有失風度！ 

盧秀燕昨天受訪證實，陳其邁因應災情急需抽水機，她立即協調相關局處調度27台送抵高雄投入救災。盧並肯定陳其邁為了救災主動尋求資源解決問題，認為這是政治人物面對災害時應有的態度；面對災害，政府應抱持「同島一命、不分藍綠」的態度解決問題，領導人要想辦法，沒資源也要找資源，而不是有了資源還在說「沒辦法去」。

盧秀燕重重賞了卓榮泰一耳光，綠營人士也看出不對勁，認為盧大讚陳其邁，除了明酸卓榮泰「電話勘災」，更意在挑起陳其邁與賴清德總統的敏感神經，就算不明說，就怕賴心裡疙瘩再起，這招捧殺手段恐怕還要再觀察後續效應。

盧秀燕究竟有無「捧殺」意圖？見仁見智，但明褒暗酸則屬明確；盧表面讚賞陳其邁，實則暗將矛頭指向卓榮泰，她以超越藍綠規格強調「同島一命」，展現大姊頭氣度，同時暗批行政院應變消極，南部淹水，中央雖設應變中心，但地方首長還要跨縣市調借抽水機，不正凸顯中央調度未到位？

盧秀燕也相當程度回敬賴清德。日前賴刻意拿不同對照組的縣市長滿意度民調貶損盧秀燕，指盧和陳其邁「根本沒有辦法比，差太遠了！」，還把盧放入中部五縣市首長一起評比，指盧的表現不僅落後張麗善、許淑華與鍾東錦，「只勉強贏過王惠美」。和賴清德相比，誰比較有風度，不是很清楚嗎？

接單事件則打中賴清德要害。藍白立委刪凍3000萬元國務機要費，導致總統府原本計畫向37家庇護工場及身障團體採購的1.5萬盒中秋禮盒被迫取消；盧秀燕兩天來連續對外喊了至少9次總統府「棄單」，由台中市政府接單、包辦受影響的台中弱勢團體中秋糕餅，民進黨人聽了倍覺刺耳。

盧秀燕點出了關鍵，中央政府總預算近3兆元，卻連區區1.5萬盒、關懷身障團體的中秋月餅都沒辦法解決，藉此塑造賴政府握有大筆預算，卻連基層弱勢都照顧不好的失能形象；台中迅速接單，不僅有效率，更展現比總統更關心弱勢的格局，民進黨怎能不氣得牙癢癢。

綠委群起護駕，稱訂單取消的根本原因是國民黨立委翁曉玲主導刪凍預算，盧秀燕在台中的三位立委子弟兵也在表決時投下贊成票，黨團總召蔡其昌更砲轟盧秀燕「造謠抹黑」、「把人殺了才一副要救人的樣子」，一副代替賴清德發聲的態勢。

但回到事件主軸，國務機要費刪凍真是盧秀燕主導？盧非黨主席也不是黨團幹部，預算刪凍是翁曉玲主導提案，藍白立委在立法院聯手表決通過，民進黨要舉證的是盧的子弟兵發揮了什麼關鍵的影響力；更要問的是，凍結2000萬元並非無解，總統府違憲擺爛，再歸責解決弱勢團體難關的盧秀燕，這樣說得通嗎？ 

盧秀燕 綠營 感冒

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