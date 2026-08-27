立院今處理公投「一票多案」修法 傅崐萁：定明年度實施

立法院會今將處理在野黨所推動公投「一票多案」修法，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，為了讓中選會有逐步適應的時間，時程定在明年度以後實施，也就是與年底九合一選舉合併舉辦的公投案暫不適用。

傅崐萁表示，這項修法是希望讓公投制度更加進步，也兼具環保概念。一個公投議題是一張單張的公投票，那10個公投議題就有10張票，這會造成很多的錯亂。像美國可以一次10至20個公投案，在台灣竟然還要一張一張投，這是一個比較落後的概念，所以黨團提案，希望所有的公投題目都能夠印在同一張選票上。

傅崐萁指出，針對中選會要求的相關配套，黨團也都予以支持，為了讓中選會有逐步適應的時間，所以時程定在明年度來實施，也就是與年底九合一選舉合併舉辦的公民投票案暫時不適用。