總統：加倍照顧新住民 共同生活台灣應獲完善照顧

民進黨新住民事務部日前邀集80名新住民走訪國家人權博物館、總統府及立法院，認識台灣民主與人權發展歷程。總統賴清德表示，「加倍照顧新住民」一直是政府重要理念，無論來台先後，只要共同生活在台灣這片土地，都應獲得完善照顧。

民進黨今天發布新聞稿指出，新住民事務部日前舉辦為期2天1夜的「新住民文化交流深耕研習暨參訪」，邀請來自中南部、花東地區及金門等地共80名新住民齊聚台北，走訪國家人權博物館景美園區、「自由的花蕊」常設展、總統府及立法院。

新住民團體參訪總統府時與賴總統合影。賴總統表示，「加倍照顧新住民」一直是政府重要理念，無論來台先後，只要共同生活在台灣這片土地上，都應獲得完善照顧。

賴總統指出，政府持續推動加薪減稅、育兒津貼、長照服務等政策，希望讓每一個家庭都能獲得更好的支持與保障。

民進黨指出，這次活動首站前往國家人權博物館景美園區，特別邀請白色恐怖政治受難者簡中生導覽及座談。簡中生以自身年輕時因政治案件遭牽連、入獄的生命經驗，向新住民分享台灣走過威權統治的歷程。

一行人也參觀「自由的花蕊」常設展，從台灣過去的威權歷史，認識民主、人權及自由的發展。民進黨表示，回顧歷史不是為了延續仇恨，而是希望重新連結曾經斷裂的歷史記憶，讓更多生活在台灣的人理解民主自由得來不易，共同珍惜人權的普世價值。

新住民團體最後前往立法院，在民進黨立委羅美玲團隊陪同下，走訪立法院議場及院區，了解國會組成、議事程序及立法運作。民進黨指出，對許多首次走進立法院的新住民而言，透過實際參訪，也能更具體了解民意如何透過民主制度進入國會，進而形成公共政策。

民進黨新住民事務部主任張瑜庭表示，過去台灣社會曾掀起「民主大補課」熱潮，但許多在人生不同階段來到台灣的新住民，不一定有機會完整認識台灣從威權走向民主的歷史。

張瑜庭說，舉辦這次活動，希望讓新住民不只是「生活在台灣」，也能進一步理解台灣民主如何一步一步走到今天；期待新住民更加認識台灣民主歷史與制度後，也能珍惜手中的公民權利，未來透過自己的選擇與參與，一起決定台灣的未來。