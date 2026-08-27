美威斯康辛州財長訪台後投書 籲設駐台貿易辦事處

美國威斯康辛州財務長李博（John Leiber）7月訪台後，昨天於威州政經媒體WisPolitics發表專文，呼籲該州深化與台灣的經貿合作，並在台北設立貿易辦事處。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿表示，李博於7月20日至25日參加由辦事處籌組、伊利諾州副州長侯炳文（Grace Hou）率領的「美國中西部政治領袖訪問團」訪台。訪團成員橫跨伊利諾州、威斯康辛州、愛荷華州、密西根州、印第安納州及俄亥俄州等6州行政及立法部門。

辦事處指出，訪團在訪台期間拜會中央及地方政府高層、立法院，以及半導體、人工智慧、無人機及農業等產業，針對經貿、科技、農業和公共衛生等議題交流。

訪台行程結束後，李博以「深化和台灣的經濟關係可嘉惠威州民眾」（Closer economic ties with Taiwancould benefit Wisconsinites）為題撰文表示，台灣面積僅約威州的1/4，人口卻約為威州4倍，現已成為美國第4大貿易夥伴；台灣持續拓展全球經貿關係。

李博指出，擴大與台灣的貿易關係可進一步帶動威州產業發展，並創造更多就業機會，其中一個方法就是在台北設立貿易辦事處。全美已有許多州在台設有經貿辦事處，鄰近威州的明尼蘇達州、密西根州均已在台設處，伊利諾州也規劃今年在台設立辦事處。

他說，威州若能建立在台據點，可協助有意赴美投資的台灣企業了解當地地方政府法規等，並強化相關產業媒合。

李博表示，威州不應只著眼於大型投資案，而需要爭取台灣中小型企業赴威州投資，讓相關投資在威州創造並擴大就業機會。

駐芝加哥辦事處表示，台灣與威斯康辛州長期維持密切友好關係，今年適逢台、威州姊妹關係40週年，雙方在經貿、農業、教育、科技及人員交流等領域具有深厚合作基礎。

辦事處指出，美國中西部在先進製造、農業、人工智慧及新興科技等領域具有雄厚基礎及發展潛力，與台灣產業高度互補，「歡迎威州進一步強化在台經貿布局」。