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新聞眼／豪雨致災 治水經費有花在刀口上嗎

聯合報／ 本報記者劉懿萱林政忠
連日豪雨重創南台灣，高雄典寶溪流域再淪為淹水重災區，日前淹水一度高達一公尺，問題多年未解，民眾苦不堪言。聯合報系資料照
連日豪雨重創南台灣，高雄典寶溪流域再淪為淹水重災區，日前淹水一度高達一公尺，問題多年未解，民眾苦不堪言。聯合報系資料照

南台灣連日豪雨成災，府院也成為另類政治災區。行政院長卓榮泰一席「預算被刪，只能電話勘災」說法引發眾怒；賴清德總統表示，批評南部拿較多治水經費不公平，被藍營質疑「治水雙標」。民進黨執政的南部縣市近年確實拿了較多的治水預算，但重點不只是補助多寡，而是錢有無花在刀口上。

極端氣候、豪雨致災不是近幾年才發生，也不可能只發生在藍營執政的縣市。

二○一八年，蔡政府因應氣候變遷，即仿效荷蘭海綿城市概念，修正水利法，讓原本全由水道承載降雨量，擴大為水道及土地防洪，包括道路入滲、公園降挖、建築保水、校園蓄洪、下水道資源再利用及雨水調節池等建設，打造韌性城市，雨水下水道更是扮演重要一環，不僅能立即排水，也能連通滯洪池、抽水站等。

蔡政府時期更投入逾兩千億元的前瞻治水預算，其中雨水下水道等排水設施在前瞻計畫中，也累積二二二億元；但國民黨立法院黨團統計，二○○六至二○二六年，中央在台南、高雄、屏東治水特別預算，累計約九六五億元，占全國治水特別預算逾三分之一，更是北北基桃總和約二四二億元的四倍。

根據審計部報告，全台雨水下水道約六成規畫超過十年沒有檢討，原設計早就不符現況。每次遇上強降雨積淹水，民進黨政府就推給時雨量超標，治水預算花下去，卻沒有檢討包括雨水下水道在內的設施是否仍堪用，也難怪防淹成績出不來，政治口水反倒凌駕專業治水。

這次南部縣市部分地區再因豪雨積淹水，雖然不是獲得治水預算補助較多，就不會有水患，但問題發生之後，民眾看的是政府解決問題的能力。令人失望的是，災情發生後，府院第一時間忙著爭辯「預算被刪」與「南部沒有拿得比較多」，把治水問題變成藍綠攻防，連綠營內部都憂心，近日災情集中在民進黨南部票倉，政院操作過頭確實有「內傷」。

天災降臨，往往也是人禍的檢驗。淹水不分藍綠，「同島一命」不是口號，治水工程更不可能靠單一機關或縣市就能獨力完成，中央要負起督導責任，國土署應全面檢視各地滯洪池、抽水站及雨水下水道等防洪設施，該更新就更新、該改善就改善；地方政府也不能把責任往中央推，平時就應做好下水道清疏與排水系統維護。中央、地方缺一不可，治水不能只剩政治攻防，人民要的是排得出去的雨水，而不是淹進家門的政治口水。

豪雨 治水 卓榮泰

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