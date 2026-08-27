聽新聞
0:00 / 0:00
盧昌配？黃國昌：智慧中帶有幽默
台灣民眾黨昨移師台中舉行中央委員會，立法院副院長江啟臣的妻子劉姿伶也到場致意，藍白合意味濃厚。民眾黨主席黃國昌致詞說，「台中的事就是民眾黨的事」，並向中央喊話中央，與其做夢把行政院、立法院遷到台中，不如趕快把該給台中的經費、該核定的建設到位。
民眾黨行動中央委員會議昨在立院黨團總召陳清龍豐原服務處舉行，黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、前立委蔡壁如、六名議員參選人出席。
陳清龍報告財政收支劃分法狀況表示，明年度台中市人均統籌分配稅款二點八七萬元是全台倒數第二，中央還把計畫型補助款從三九○億元大幅刪減到一八二億元；台中市議員江和樹指出，中捷現況是「工程向前跑、中央補助跟不上」，同樣是捷運，台中、高雄命運大不同。
江和樹特別提到，台中捷運要好、要有台中的總統，最好要「盧（盧秀燕）昌（黃國昌）配」。黃國昌回應時笑稱，江和樹的發言「語不驚人死不休」、「智慧當中帶有幽默」。
黃國昌還批賴清德總統，與其「做企圖欺騙選票的夢」，把行政院和立法院搬到台中，不如好好把台中建設該到位的經費撥出來、該核定的捷運不要延宕。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。