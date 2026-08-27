聽新聞
0:00 / 0:00

凝聚軍系 藍恢復黃復興黨部

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

國民黨中常會昨天決議增設「黃復興委員會」，裁撤組織發展委員會退伍軍人部。國民黨發言人柳采葳表示，軍系長期以來都是國民黨至關重要的戰友，黨中央期盼透過這次組織變革，不僅能在年底選戰中吸引更多不同組織的盟友與夥伴併肩作戰，更能從長遠角度凝聚軍系向心力，強化基層作戰實力。

國民黨黃復興黨部在二○二四年國民黨前主席朱立倫任內，因黨組織改造遭裁撤；現任國民黨主席鄭麗文參選主席時的政見之一，正是恢復黃復興黨部。

柳采葳表示，中常會通過決議，將原有的七大部門擴增為八大部門，增設「黃復興委員會」，並裁撤組織發展委員會退伍軍人部。此項調整的主要目的，在於更全面地蒐集國軍現役人員、退除役官兵及其眷屬、子女，乃至泛軍事友好社團的民意，進一步深化與軍系夥伴的連結，強化整體組織戰力。

國民黨立委翁曉玲表示，退伍軍人長期是國民黨的支持者，若能凝聚過去黃復興黨部的力量，對國民黨選舉、未來發展，會更有幫助；未來若能匯集軍公教的力量，那將更理想，大多數軍公教是國民黨的支持者。

藍營人士表示，當年裁撤黃復興黨部，主因是擔憂政策與路線可能偏離社會主流民意，既然決定恢復，就應切實照顧過去感到被忽視的黃復興黨員。不過，該藍營人士也強調，黨部在加強照顧黨員之餘，須掌握主流民意脈動，畢竟最終目標仍是在今年及二○二八年大選勝選。

黃復興 黃復興黨部 柳采葳

延伸閱讀

國民黨增設「黃復興委員會」 柳采葳：凝聚軍系好朋友

國民黨開鍘！被指多次公開批評黨及鄭麗文 蕭敬嚴停權3年、丁瑀遭開除黨籍

遭停權3年怒轟黨剩無腦站隊 蕭敬嚴：考紀會自降格調變徐巧芯錦衣衛

影／遭開除黨籍 丁瑀衝黨中央：開除「假」主席鄭麗文

相關新聞

南台淹水 綠稱極端氣候 藍批雙標

南台灣豪雨成災，賴清德總統昨天表示，政府會以「從優、從速、從簡」原則，辦理救助措施。國民黨主席鄭麗文抨擊，賴總統與行政院長卓榮泰滿嘴政治口水、推諉甩鍋，呼籲執政黨放下黨派之見與地域之分，徹底體檢治水預算，全力投入救災。藍營批評，國民黨執政時，淹水是中央責任，如今民進黨執政，淹水就是極端氣候的錯，賴政府過於雙標。

高雄淹水區實地勘查 李鴻源直言：沒有找對人做精準設計

高雄市梓官區典寶社區鄰近典寶溪，廿三日下午因豪雨溪水暴漲，排水系統宣洩不及，導致周邊社區大淹水；彌陀、永安、茄萣等沿海行政區，也出現淹水災情，居民苦不堪言。國民黨高雄市長參選人柯志恩昨邀內政部前部長李鴻源實地勘查，李鴻源直言，南部治水資源已不輸台北，卻無法提高防洪標準，問題出在沒有找對人做精準設計。

新聞眼／豪雨致災 治水經費有花在刀口上嗎

南台灣連日豪雨成災，府院也成為另類政治災區。行政院長卓榮泰一席「預算被刪，只能電話勘災」說法引發眾怒；賴清德總統表示，批評南部拿較多治水經費不公平，被藍營質疑「治水雙標」。民進黨執政的南部縣市近年確實拿了較多的治水預算，但重點不只是補助多寡，而是錢有無花在刀口上。

全台下水道規畫 審計部：6成逾10年未檢討

台南、高雄近日豪雨成災，政府雖建置滯洪池、抽水站及下水道排水，但強降雨常突破設計標準。審計部報告指出，地方提報經內政部核定下水道系統規畫共三五六份，各縣市逾十年未重新檢討為二二三份，平均約六成二，其中新北市、新竹縣逾九成規畫久未檢討，花蓮縣則全數都沒檢討過。國民黨直指，台南市雨水下水道系統規畫報告已十五年未更新，「這是行政怠惰，非財政困境」。

協商未果 無人機條例 朝野今表決大戰

立法院長韓國瑜昨天針對無人機相關條例草案舉行朝野協商，朝野黨團仍無共識，預計今天改開院會處理。據了解，國民黨團仍傾向以年度預算分六年編列二四○○億元，民進黨團則希望濱海監偵型、攻擊型無人機等不要被丟包，預料朝野今天將上演表決大戰。

無人機條例 賴總統再籲在野挺政院版

賴清德總統昨兩度呼籲，明年度整體國防預算將首度突破一兆元，政府會落實國防自主、發展軍工產業，強化人工智慧、無人載具等新興戰力。對於無人機條例草案，身兼民進黨主席的賴總統也在民進黨中常會呼籲立法院朝野黨團支持行政院版本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。