凝聚軍系 藍恢復黃復興黨部

國民黨中常會昨天決議增設「黃復興委員會」，裁撤組織發展委員會退伍軍人部。國民黨發言人柳采葳表示，軍系長期以來都是國民黨至關重要的戰友，黨中央期盼透過這次組織變革，不僅能在年底選戰中吸引更多不同組織的盟友與夥伴併肩作戰，更能從長遠角度凝聚軍系向心力，強化基層作戰實力。

國民黨黃復興黨部在二○二四年國民黨前主席朱立倫任內，因黨組織改造遭裁撤；現任國民黨主席鄭麗文參選主席時的政見之一，正是恢復黃復興黨部。

柳采葳表示，中常會通過決議，將原有的七大部門擴增為八大部門，增設「黃復興委員會」，並裁撤組織發展委員會退伍軍人部。此項調整的主要目的，在於更全面地蒐集國軍現役人員、退除役官兵及其眷屬、子女，乃至泛軍事友好社團的民意，進一步深化與軍系夥伴的連結，強化整體組織戰力。

國民黨立委翁曉玲表示，退伍軍人長期是國民黨的支持者，若能凝聚過去黃復興黨部的力量，對國民黨選舉、未來發展，會更有幫助；未來若能匯集軍公教的力量，那將更理想，大多數軍公教是國民黨的支持者。

藍營人士表示，當年裁撤黃復興黨部，主因是擔憂政策與路線可能偏離社會主流民意，既然決定恢復，就應切實照顧過去感到被忽視的黃復興黨員。不過，該藍營人士也強調，黨部在加強照顧黨員之餘，須掌握主流民意脈動，畢竟最終目標仍是在今年及二○二八年大選勝選。