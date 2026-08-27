無人機條例 賴總統再籲在野挺政院版

賴清德總統昨兩度呼籲，明年度整體國防預算將首度突破一兆元，政府會落實國防自主、發展軍工產業，強化人工智慧、無人載具等新興戰力。對於無人機條例草案，身兼民進黨主席的賴總統也在民進黨中常會呼籲立法院朝野黨團支持行政院版本。

賴總統昨上午主持將官晉任授階典禮時表示，面對快速變化及複雜的台海安全挑戰，明年度整體國防預算將首度突破一兆元，持續超過ＧＤＰ百分之三；政府會落實國防自主、發展軍工產業，強化人工智慧、無人載具等新興戰力，讓每一分國防資源，都能轉化為可恃的防衛戰力。

賴清德在民進黨中常會說，行政院提出無人載具特別條例草案，是為了加速台灣整體防衛戰力提升、厚植國防自主量能，同時推動無人機、無人艇等無人載具的研發、生產及採購；無人載具戰力已經成為國軍建構不對稱戰力的關鍵環節，以目前在野黨團所提出的相關草案版本，不僅完全排除國軍所需的三大軍事無人載具採購，更將預算主管機關改為經濟部而非國防部，明顯忽視國軍建軍備戰的專業評估與實際需求，更罔顧台灣強化防衛戰力的急迫性。

此外，副總統蕭美琴接受中央社及央廣聯合訪問時談到無人機議題，她說，外界確實對於台灣起步太遲有所質疑，但「遲到總比不到好」，即便有些許落後，但相信台灣有能力盡速追上；立即建置無人機防衛力量，刻不容緩。