聽新聞
0:00 / 0:00

無人機條例 賴總統再籲在野挺政院版

聯合報／ 記者張文馨蔡晉宇／台北報導

賴清德總統昨兩度呼籲，明年度整體國防預算將首度突破一兆元，政府會落實國防自主、發展軍工產業，強化人工智慧、無人載具等新興戰力。對於無人機條例草案，身兼民進黨主席的賴總統也在民進黨中常會呼籲立法院朝野黨團支持行政院版本。

賴總統昨上午主持將官晉任授階典禮時表示，面對快速變化及複雜的台海安全挑戰，明年度整體國防預算將首度突破一兆元，持續超過ＧＤＰ百分之三；政府會落實國防自主、發展軍工產業，強化人工智慧、無人載具等新興戰力，讓每一分國防資源，都能轉化為可恃的防衛戰力。

賴清德在民進黨中常會說，行政院提出無人載具特別條例草案，是為了加速台灣整體防衛戰力提升、厚植國防自主量能，同時推動無人機、無人艇等無人載具的研發、生產及採購；無人載具戰力已經成為國軍建構不對稱戰力的關鍵環節，以目前在野黨團所提出的相關草案版本，不僅完全排除國軍所需的三大軍事無人載具採購，更將預算主管機關改為經濟部而非國防部，明顯忽視國軍建軍備戰的專業評估與實際需求，更罔顧台灣強化防衛戰力的急迫性。

此外，副總統蕭美琴接受中央社及央廣聯合訪問時談到無人機議題，她說，外界確實對於台灣起步太遲有所質疑，但「遲到總比不到好」，即便有些許落後，但相信台灣有能力盡速追上；立即建置無人機防衛力量，刻不容緩。

政院版 賴總統 在野

延伸閱讀

無人機條例今朝野協商 賴總統籲支持政院版：應為國家安全努力

賴總統：2027國防預算首破兆元 持續發展軍工產業

副總統專訪／蕭美琴：台灣是印太和平穩定樞紐 無人機角色關鍵

副總統專訪／蕭美琴建置無人機戰力刻不容緩 不讓北京誤判台灣防衛決心

相關新聞

南台淹水 綠稱極端氣候 藍批雙標

南台灣豪雨成災，賴清德總統昨天表示，政府會以「從優、從速、從簡」原則，辦理救助措施。國民黨主席鄭麗文抨擊，賴總統與行政院長卓榮泰滿嘴政治口水、推諉甩鍋，呼籲執政黨放下黨派之見與地域之分，徹底體檢治水預算，全力投入救災。藍營批評，國民黨執政時，淹水是中央責任，如今民進黨執政，淹水就是極端氣候的錯，賴政府過於雙標。

高雄淹水區實地勘查 李鴻源直言：沒有找對人做精準設計

高雄市梓官區典寶社區鄰近典寶溪，廿三日下午因豪雨溪水暴漲，排水系統宣洩不及，導致周邊社區大淹水；彌陀、永安、茄萣等沿海行政區，也出現淹水災情，居民苦不堪言。國民黨高雄市長參選人柯志恩昨邀內政部前部長李鴻源實地勘查，李鴻源直言，南部治水資源已不輸台北，卻無法提高防洪標準，問題出在沒有找對人做精準設計。

新聞眼／豪雨致災 治水經費有花在刀口上嗎

南台灣連日豪雨成災，府院也成為另類政治災區。行政院長卓榮泰一席「預算被刪，只能電話勘災」說法引發眾怒；賴清德總統表示，批評南部拿較多治水經費不公平，被藍營質疑「治水雙標」。民進黨執政的南部縣市近年確實拿了較多的治水預算，但重點不只是補助多寡，而是錢有無花在刀口上。

全台下水道規畫 審計部：6成逾10年未檢討

台南、高雄近日豪雨成災，政府雖建置滯洪池、抽水站及下水道排水，但強降雨常突破設計標準。審計部報告指出，地方提報經內政部核定下水道系統規畫共三五六份，各縣市逾十年未重新檢討為二二三份，平均約六成二，其中新北市、新竹縣逾九成規畫久未檢討，花蓮縣則全數都沒檢討過。國民黨直指，台南市雨水下水道系統規畫報告已十五年未更新，「這是行政怠惰，非財政困境」。

協商未果 無人機條例 朝野今表決大戰

立法院長韓國瑜昨天針對無人機相關條例草案舉行朝野協商，朝野黨團仍無共識，預計今天改開院會處理。據了解，國民黨團仍傾向以年度預算分六年編列二四○○億元，民進黨團則希望濱海監偵型、攻擊型無人機等不要被丟包，預料朝野今天將上演表決大戰。

無人機條例 賴總統再籲在野挺政院版

賴清德總統昨兩度呼籲，明年度整體國防預算將首度突破一兆元，政府會落實國防自主、發展軍工產業，強化人工智慧、無人載具等新興戰力。對於無人機條例草案，身兼民進黨主席的賴總統也在民進黨中常會呼籲立法院朝野黨團支持行政院版本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。