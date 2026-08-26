赴日參加APPU年會成果豐碩 江啟臣率立院跨黨派訪問團返台

立法院跨黨派訪問團結束訪日行程今晚返台，立法院副院長江啟臣表示，代表團24日前往東京參加「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第88屆理事會暨第54屆大會，代表團提出了三個決議案都在大會通過並且簽署聯合公報，也利用時間與日方密切交流，同時也和馬紹爾、吐瓦魯、帛琉3個邦交國進行會談交流，成果豐碩。

江啟臣說明，APPU是以中華民國正式名稱參與的國際組織，今年在東京舉辦，主題圍繞在維持自由與開放的經濟秩序、加強區域供應鏈的韌性。提出了三個提案，分別是民主與韌性的供應鏈體系的建立、糧食安全的供應鏈韌性、希望促進中華民國在亞太地區的海洋環境保護的合作跟參與，三項決議案都在大會通過並且簽署聯合公報。

江啟臣指出，代表團也利用會議期間跟日方密切互動，包括剛改名為「日本台灣友好議員聯盟」的「日華懇」，並與會長古屋圭司還有13名參眾議員進行會面交流。今天離開日本前也把握最後時間，跟日本自民黨的總務會長及青年局8名國會議員進行午間餐敘及交流。

江啟臣表示，13個參與APPU年會的會員中，包括馬紹爾、吐瓦魯、帛琉3個邦交國，代表團與3個邦交國都有進行會談交流，會議中也有很多合作。此外，跟菲律賓、關島等其他會員國都有進行雙邊會談，在最短的時間內除了參與年會活動，也同步發揮國會外交精神完成任務，感謝跨黨派委員在會議中全程參與，且與APPU其他會員國的國會議員有很多互動，成果相當豐碩。