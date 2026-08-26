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江啟臣率立院跨黨派代表團返台 3提案獲APPU通過

中央社／ 桃園機場26日電

立法院跨黨派代表團結束「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）行程今晚返台，副院長江啟臣說，代表團3提案均獲通過並簽署聯合公報，也與邦交國馬紹爾、吐瓦魯、帛琉及會員深化國會外交。

江啟臣24日率立法院跨黨派代表團，包含國民黨立委洪孟楷、林思銘、鄭正鈐、王育敏、涂權吉、黃仁，民進黨立委郭昱晴、林楚茵、林淑芬、陳冠廷、羅美玲、邱志偉以及民眾黨立委許忠信，赴日本東京參加「亞洲太平洋國會議員聯合會」第88屆理事會暨第54屆大會，代表團今晚搭乘華航CI105班機返台。

江啟臣在桃機第二航廈登機門接受媒體聯訪表示，APPU是以中華民國正式名稱參與的國際組織，今年在東京舉辦，主題圍繞在維持自由與開放的經濟秩序，加強區域供應鏈的韌性。

江啟臣說，代表團提出民主與韌性的供應鏈體系建立、糧食安全的供應鏈韌性、並希望促進中華民國在亞太地區海洋環境保護上的合作跟參與，3項提案都順利通過並簽署聯合公報。

江啟臣表示，代表團也利用會議期間，跟日方有很多互動，包括剛改名為「日本台灣友好議員聯盟」的「日華議員懇談會」，並與會長古屋圭司還有13名參眾議員進行會面交流。今天離開日本前也把握最後時間跟日本自民黨的總務會長及青年局8名國會議員進行午間餐敘及交流。

江啟臣說，在13個參與APPU年會的會員中，代表團除了跟馬紹爾、吐瓦魯、帛琉3個邦交國進行會談交流，會議當中也有很多合作，此外跟菲律賓、關島都有進行雙邊會談，在最短的時間內，一方面參與年會活動，也同步發揮國會外交精神完成任務，感謝跨黨派委員在會議中全程參與，且與其他國會議員有很多互動，成果相當豐碩。

對於記者詢問，如何看待台中市政府認購社福團體月餅的議題，江啟臣說，這3天都在國外，這部分還不清楚，待了解後會再跟大家報告。

江啟臣 涂權吉 吐瓦魯

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