遭停權3年怒轟黨剩無腦站隊 蕭敬嚴：考紀會自降格調變徐巧芯錦衣衛

國民黨有黨代表不滿前青年部主任蕭敬嚴與不分區立委被提名人丁瑀多次公開批評黨中央與黨主席鄭麗文，日前在全代會串聯，提案要求將兩人移送考紀會，建議開除黨籍。黨中央考紀會今決議，蕭敬嚴合併前次停權1年處分，合計停權3年。蕭敬嚴今晚在臉書怒轟：考紀會自降格調變徐巧芯錦衣衛。

蕭敬嚴說，如果黨紀處分他就能讓國民黨年底大勝，那他也沒意見，但欲加之罪，何患無辭？昨天臨時接到中央考紀會通知要他下午去開會，會議上考紀會主委當場跟他說他被黨代表提案要黨紀處分，但沒有相關的檢舉資料與內容，連一張紙本都沒有，要他直接自己憑空做答辯。

蕭敬嚴表示，他不禁莞爾一笑，原來莫須有的欲加之罪就是這樣啊。當你被告上法院，結果法官不僅臨時才叫你去開庭，庭上還跟你說你被人家告了可是不知道你被告什麼，也沒有相關資料可以提供你辯駁，但是現在給你機會來、讓你可以自己舉證想辦法幫自己主張無罪，不過還是會判你有罪。考紀委員真是辛苦了。

蕭怒轟考紀會自降格調，變成徐巧芯的錦衣衛。徐巧芯罵黨中央跟黨部是一坨屎，考紀會不僅裝聾作啞而且還瞎了；徐巧芯開口黨應該要開鍘誰，考紀會就馬上動起來。

他說，「一坨屎」黨都吞下去了，「不同看法」卻容不下。黨紀是在維護制度，還是在篩選聲音？碰上不同人就會轉彎，選擇性執法的考紀會，辛苦也委屈了。

蕭敬嚴說，忠言逆耳，黨紀處分就是國民黨在政黨焦慮下的言行審判。現在只要有人基於中道與理性提出諫言，無論是近來看到的媒體人或是黨員，就會被鷹派打成「側翼」或「戰犯」，這不是團結，這是陷入同溫層的集體焦慮。

蕭敬嚴痛批，當一個黨只剩「無腦站隊」的路線，不允許多元意見與論述，當講真話被抹成背骨與藍皮綠骨，我們要拿什麼去讓主流民意認同，要怎麼去說服中間選民的支持？