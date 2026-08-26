快訊

流浪教師存零股翻身！股票市值破億元 到手股息逼近400萬

街頭坐牢？公館柵欄圈地吸菸區遭諷監獄 蔣萬安下令全拆掉

聽新聞
0:00 / 0:00

極端氣候成常態 蕭美琴：城市不能遇天災就全面癱瘓

中央社／ 台北26日電

副總統蕭美琴今天表示，「韌性」不代表不會面對問題，而是即使受傷也能快速恢復；國家基礎建設與城市治理需要具備韌性的特質，當極端氣候成為常態，城市更不能脆弱，一旦遇到天災就全面癱瘓，所以需要建構強固的基礎設施，並具備備援與快速修復的能力。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統下午出席「2026韌性國土、永續台灣：氣候變遷下城市系統性工程調適對策論壇」閉幕儀式。

副總統說，總統賴清德親自成立並主持「健康台灣推動委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「國家氣候變遷對策委員會」，其中氣候變遷及全社會防衛韌性都需要仰賴大家的專業。今天論壇所提到的「韌性國土、永續台灣」雙主題，也與總統希望推動的方向息息相關。

副總統說，台灣是一個島嶼，環境很特殊，也直接面對許多氣候變遷所造成的極端天氣挑戰，加上山高水急的地形特性，有時也會出現水患或乾旱等天然災害，例如前兩天東部、南部即發生水患。此外，台灣也經常遭遇地震。經由大家多年來的投入，包括透過「珍珠串計畫」解決水資源調度問題，或各縣市所推動的治水工程，目前雖已初步發揮成效，但這些挑戰仍持續影響國人生活，因此需要大家持續貢獻專業，共同尋求解方。

她指出，「韌性」不代表不會面對問題，而是即使受傷，也具備快速恢復的能力。台灣可能遭遇各種風災、雨災、地震等挑戰，但透過彼此的專業、相互協助及日常準備，社會不僅具備第一時間的防災能力，更能讓城市及人民生活快速恢復正常，這就是韌性，也是大家共同努力推動的目標。

副總統提到，今日論壇探討的供水、散熱與供電韌性，切中台灣當前最迫切的需求，每一個環節都是支撐這座島嶼日常運作的命脈，這些工作不能僅靠政府或單一部會，需要跨領域、跨專業共同促成，更需要政策與專業技術團隊協助落實。

副總統認為，國家基礎建設與城市治理需要具備韌性的特質，當極端氣候成為常態，城市更不能脆弱，一旦遇到天災就全面癱瘓。所以需要建構強固的基礎設施，並具備備援與快速修復的能力，才能穩穩接住大自然的每一次挑戰與變局。

極端氣候 城市 蕭美琴 氣候變遷

延伸閱讀

副總統專訪／蕭美琴建置無人機戰力刻不容緩 不讓北京誤判台灣防衛決心

柯志恩邀李鴻源共商高雄治水 賴瑞隆盼提升城市應變能力

副總統專訪／蕭美琴：台灣是印太和平穩定樞紐 無人機角色關鍵

副總統專訪／蕭美琴：無人機應由國防部主導 預算延宕恐消耗國際信心

相關新聞

王鴻薇揭華視高層「壓新聞」 禁播漢光民怨、限制陳幸妤報導

國民黨立委王鴻薇今揭露，有華視基層檢舉，華視為討好民進黨政府，要求不要出現民眾抱怨漢光演習的聲音，在陳幸妤的新聞上，指導不能寫出趙建銘亂搞、以及兒子受傷的內容。

兆基案自救會喊政府不能神隱 花敬群道歉：未來2到3周事件就能落幕

全台最大包租代管業者「兆基屋管」爆發資金黑洞，兆基案自救會成員不滿住都中心董事長花敬群撇清責任。民眾黨立法院黨團今天舉行協調會，花敬群在會中向自救會成員表示，「如果我的道歉會讓大家好過一點，我願意跟大家道歉」，相信在未來兩到三周事件就能落幕。

79家台灣文旦准銷陸全在花蓮 雲林一家未見…縣長張麗善回應了

大陸國台辦今宣布，大陸海關總署網站已新增79家台灣文旦柚包裝場及果園，全位於花蓮瑞穗。雲林縣斗六市是文旦產地之一，過去縣長張麗善也曾多次疾呼爭取納入輸陸名單，如今卻不在其列，張麗善今表示，雲林斗六文旦長期走精品市場路線，單價較高，搶攻大陸高端路線尚未成熟，但仍希望爭取更多雲林優質蔬果輸陸。

大陸新增文旦果園與包裝廠都在花蓮 南市柚農：沒差

針對大陸國台辦今天宣布新增79處台灣文旦柚包裝場及果園全位於花蓮瑞穗，栽種面積與產量居全台之冠的台南未能獲得銷陸資格，對此柚農們表示「沒差」。

國民黨批台南市區雨水下水道15年沒更新 市府斥：拿封面年份惡意曲解

國民黨發言人蔡宗豪25日於網路節目「KMT直球對決」指出，台南市區的雨水下水道系統規畫報告已經15年沒有更新；台南市政府水利局反擊說，僅憑一份行政區規畫報告的製作年份，就宣稱台南15年來未檢討、未改善，刻意無視市府歷年完成的規劃、工程、普查及維護成果，以偏概全混淆視聽。此番言論不僅無助防災，也抹煞第一線人員的辛苦。

韓國瑜主持立院中元普渡祈求朝野和諧 因應颱風來襲明提早召開院會

立法院長韓國瑜今下午主持立法院中元普渡，於立法院大門口率立法院秘書長周萬來等立法院同仁祈求風調雨順、國運昌隆、朝野和諧，以及議事順利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。