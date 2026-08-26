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討好政府？王鴻薇揭華視高層「壓新聞」 禁播漢光民怨、限制陳幸妤報導

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王鴻薇揭華視高層「壓新聞」 禁播漢光民怨、限制陳幸妤報導

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

國民黨立委王鴻薇今揭露，有華視基層檢舉，華視為討好民進黨政府，要求不要出現民眾抱怨漢光演習的聲音，在陳幸妤的新聞上，指導不能寫出趙建銘亂搞、以及兒子受傷的內容。

王鴻薇表示，民進黨控制媒體輿論早已不是新聞，最近有華視基層，提供給她，華視新聞內部主動審核，甚至要求不能出現民眾抱怨漢光演習的聲音，連陳幸妤新聞的報導都有限制。

王鴻薇說，陳情人提供的對話顯示，上述的言論是華視新聞編輯台主管吳慧娟，爆料者質疑其背後是不是台長蔡莞瑩下的指令，陳情人也說「華視新聞某高層為了總經理官位，討好政府高層，請問總經理位置重要，還是監督政府，新聞自由重要？」

王鴻薇表示，2022年時，立法院就有針對華視全面三立化提出質疑，如今基層出來陳情，更坐實當時的擔憂。官媒為執政黨擦脂抹粉，堂堂華視，歷史悠久卻淪落至此，著實令人不勝唏噓。

延伸閱讀：王鴻薇質疑華視新聞遭令「避談」漢光演習民怨 華視：新聞專業把關

王鴻薇 華視 陳幸妤 趙建銘 漢光演習

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