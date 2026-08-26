兆基案自救會喊政府不能神隱 花敬群道歉：未來2到3周事件就能落幕

全台最大包租代管業者「兆基屋管」爆發資金黑洞，兆基案自救會成員不滿住都中心董事長花敬群撇清責任。民眾黨立法院黨團今天舉行協調會，花敬群在會中向自救會成員表示，「如果我的道歉會讓大家好過一點，我願意跟大家道歉」，相信在未來兩到三周事件就能落幕。

民眾黨立法院黨團今天舉行「違法吸金爆雷，政府不能神隱！」兆基風暴受害者協調會，要求相關部會直接面對人民心聲，釐清兆基案相關責任。

民眾黨立委陳昭姿表示，台灣的居住正義早已淪為「黑心商人坑殺百姓的屠宰場」，民進黨選前承諾13萬戶社會住宅跳票，為了掩飾失職就把重心轉到包租代管，結果住都中心卻對兆基毫無監控，就是因為沒有做到風險控管，才會釀成如今兆基案的慘劇。

自救會代表發言時說，在我國少子化與高房價的狀況下，包租代管確實有龐大的剛性商機，就連宏碁創辦人施振榮都極為看好，然而，原本是一個造福社會的優質產業，卻被兆基屋管前董事長李建成等人搞砸，絕對不能讓兆基以「非子公司、個人投資」的文字遊戲切割甩鍋。

兆基案自救會強調，李建成長期拿兆基的公信力與個資作為背書，這個不是個人行為，而是典型的「人頭公司、實質控制」，兆基事業體的連帶責任不容切割；自救會也提出三大方案，分別為在行政監督上成立專案監督管理委員會、在務實營運上整合資源協助兆基重回正軌，還有在善後退場上建立兼顧「三贏」的妥善退場機制。

內政部國土署長蔡長展表示，目前兆基屋管的履約狀況正常，寄居蟹租屋則是無法持續提供租賃服務，這個部分已經啟動轉銜。此外，包租代管是運用民間住宅資源提供居住服務，目前市面上還有超過140家業者，目前都是維持正常運作，內政部也在進行相關規範的檢討。

花敬群回應，兆基事件爆發以來，大家一方面很震驚，另一方面也很無奈，過去獲得各方好評的公司，怎麼會出現這麼大的內幕，國家住都中心即刻約見時任兆基屋管、寄居蟹租屋董事長，同時也進一步了解公司可能潛在債務、現階段資金狀況等，至今依然保持接觸與掌握。

花敬群說，兆基屋管將在明天召開臨時股東會，預計會後將選出新任董監事，「希望能夠對社會有更完整的說明，目前可以樂觀預期會議結果」。

針對民眾黨質疑花敬群與李建成交情匪淺，花敬群則反駁，他不知道這種說法是想要定義什麼，自己跟李建成就是因為包租代管而認識，為了推動這麼艱難的工作，當然要跟業者有一定程度的熟識，「我跟李建成沒有關係匪淺，我們是朋友，我也都承認，但是不會因為這樣一起做壞事」。

花敬群表示，住都中心是執行單位，而不是政策主管機關，包租代管都在順利推動當中，而且獲得國人滿高度的認同，「我道歉並不是因為認識李建成，也不是因為包租代管做得不好，而是這些受害者有需要」，大家都在努力解決問題，但是不應該參雜太多政治，否則會害到自救會的朋友。