國民黨批台南市區雨水下水道15年沒更新 市府斥：拿封面年份惡意曲解

國民黨發言人蔡宗豪25日於網路節目「KMT直球對決」指出，台南市區的雨水下水道系統規畫報告已經15年沒有更新；台南市政府水利局反擊說，僅憑一份行政區規畫報告的製作年份，就宣稱台南15年來未檢討、未改善，刻意無視市府歷年完成的規劃、工程、普查及維護成果，以偏概全混淆視聽。此番言論不僅無助防災，也抹煞第一線人員的辛苦。

水利局指出，台南已向中央爭取近51億元前瞻基礎建設補助，完成26.7公里雨水下水道幹線及15座抽水站。全市雨水下水道總長度目前約740公里，整體實施率約8成；2022年至2025年間，另有22件雨水下水道改善工程獲中央核定，114年另辦理15件區域排水整治工程，清疏雨水下水道超過125公里。

此外，為因應極端降雨，市府已完成新營、善化等19個行政區的雨水下水道規畫、整體檢討或局部檢討，並提高防洪設計標準。以善化為例，市長黃偉哲2020年爭取900萬元辦理雨水下水道系統檢討，2022年完成整體規畫，隨後再爭取3000萬元興建建國路B4支線。

水利局指出，黃偉哲任內已完成全市33個行政區雨水下水道縱走普查，累計檢視長度達773公里、涵蓋率超過九成；2023年至2026年投入2.6億元推動老舊箱涵修繕，完成832處列管破損改善；下水道內105處涉及石油、天然氣管線的第一級工安危害也已全數改善。台南雨水下水道資料庫業務更曾連續3年獲中央評比全國第一，評分超過95分。

水利局指出，雨水下水道並非只有重新製作整本規畫報告才叫更新。市府每年均依據都市發展、積淹水紀錄及最新降雨情境，滾動辦理水理檢討、瓶頸段改善及個案工程設計。把規畫報告封面的年份，曲解成15年來什麼都沒有做，是以偏概全，也是不負責任的政治指控。

水利局強調，此次台南短短數日累積雨量接近千毫米，已屬極端降雨。市府啟動68座抽水站，抽排水量超過6200萬噸。但外界為了政治因素，刻意省略降雨強度及實際抽排成果，顯然連基本資料都沒有查清楚，只以一句「15年沒更新」就扣上行政怠惰的帽子，既不專業，也無助於解決問題。

水利局指出，面對極端氣候造成的局部積淹水，市府不會迴避檢討，並將持續針對排水瓶頸及易淹水地區提出改善方案；若掌握哪一條箱涵、哪一處排水斷面或哪一項工程設計不符需求，歡迎提出具體資料及建設性方案；若拿不出專業依據，就不應以片面資訊誤導民眾，更不該利用災情進行政治操作。